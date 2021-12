Google émet un avertissement concernant les applications de partage de position

14/12/2021 à 08:01 CET

SPORT.es

Google a averti les développeurs d’applications d’être clairs avec les utilisateurs sur les informations qu’ils partagent avec Huq, une société britannique qui vend des données de localisation. Google a déclaré que les applications qui ne respectent pas sa politique de données sont bannies de son Play Store.

Cela vient après que Huq a admis à la BBC qu’au moins deux partenaires d’application n’avaient pas réussi à demander les autorisations d’utilisateur correctes. Huq a indiqué que l’entreprise prenait la protection des données « très au sérieux » et qu’il croyait que tous les partenaires s’y conformaient.

Les partenariats d’application et le partage de données avec des tiers font l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs et des décideurs du monde entier. Huq s’associe à diverses applications, notamment une application de prière musulmane, une application de suivi des vols et une application météo. Les développeurs d’applications intègrent certaines lignes de code fournies par Huq qui renvoient les données de localisation, qui sont ensuite collectées par Huq. Ces informations sont ensuite vendues aux clients, y compris divers conseils britanniques.