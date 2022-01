Google en 2022 : 5 choses que nous voulons voir

C. Scott Brown / Autorité Android

À tout le moins, 2021 sera une année énorme pour Google uniquement à cause de la série Pixel 6. Sans aucun doute, les derniers Pixels étaient parmi les téléphones les plus excitants de l’année. Le fait qu’il soit encore difficile d’en obtenir un, même maintenant, en témoigne.

Mais un grand lancement de téléphone de Google ne suffit pas pour le maintenir jusqu’en 2022. Il existe également d’autres catégories de produits dont le grand G doit s’inquiéter, comme les appareils portables et les tablettes. Sans parler de la question de l’avenir de la gamme Pixel maintenant que l’entreprise a renversé la vapeur pour sa réputation.

Ci-dessous, vous trouverez les choses que nous espérons le plus voir de Google en 2022.

1. Gardez ces prix bas

Robert Triggs / Autorité Android

Mis à part quelques défauts, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont des téléphones incroyables. Lorsque vous considérez à quel point les prix des deux téléphones sont agressifs, ils deviennent encore plus impressionnants.

Le succès apparent des téléphones Pixel 6 est la preuve que Google doit réduire ses concurrents pour réussir. En tant que l’une des entreprises les plus lucratives au monde, elle a le pouvoir de le faire. Après tout, ce n’est pas comme si Google ne continuait pas à gagner de l’argent avec un téléphone après sa vente. Les précieuses données d’un utilisateur valent probablement plus pour l’entreprise que n’importe quel élément matériel. Alors pourquoi Google a-t-il essayé de tarifer ses téléphones dans le même domaine qu’Apple, qui ne gagne pas d’argent avec les données des utilisateurs (du moins pas au même degré) ?

Nous espérons sincèrement que Google a vu le jour avec la série Pixel 6. Si le prix des choses est raisonnable et qu’il offre un excellent produit, les gens l’achèteront en masse. Ce n’est pas Apple. Il ne peut pas facturer une prime pour le matériel juste à cause du logo. Tout au long de 2022, nous espérons que Google ne l’oubliera pas !

2. Ne laissez plus la ligne Pixel devenir périmée

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

En parlant de la gamme Pixel, nous sommes allés si loin ! Les conceptions et les spécifications des téléphones de Google stagnaient depuis des années jusqu’à l’arrivée de la série Pixel 6. Avec la gamme Pixel 6, nous avons enfin de nouveaux designs, de nouveaux appareils photo, des spécifications de calibre phare et même un tout nouveau chipset personnalisé. Quelle bouffée d’air frais après des années d’itérations subtiles !

La question maintenant, cependant, est de savoir si Google empêchera ou non cette histoire d’itérations subtiles de se reproduire. Oui, il a une paire de hits de bonne foi sur ses mains maintenant, mais qu’en est-il des téléphones de l’année prochaine ? Seront-ils simplement des copies du Pixel 6 avec un nouveau chipset et peut-être une nouvelle fonctionnalité ? Google va-t-il recommencer à ressasser le même téléphone encore et encore au cours des prochaines années ?

Nous espérons que cela n’arrivera pas. De toute évidence, nous ne nous attendons pas à ce que Google modifie complètement sa formule matérielle chaque année à l’avenir. Mais nous attendons de l’entreprise qu’elle prouve qu’elle se soucie réellement de plaire à ses consommateurs en leur offrant les choses qu’ils veulent acheter. La série Pixel 6 l’a clairement fait en 2021. Mais que devra faire son successeur en 2022 ? L’entreprise ferait mieux de planifier cela.

La dernière chose que nous voulons, c’est une autre situation du Pixel 5. Par cela, nous voulons dire que nous ne voulons pas voir un téléphone parfaitement décent qui ne soit pas excitant car il ressemble et fonctionne exactement comme un téléphone que nous avons vu des années auparavant. Vous avez déjà fait cette erreur une fois, Google. Ne recommence plus.

3. Faites de Wear OS une priorité plus élevée

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Lors du lancement de la Samsung Galaxy Watch 4, nous avons demandé à Google et à Samsung quel serait l’engagement logiciel pour Wear OS 3, le système d’exploitation qui alimente la smartwatch. Les deux sociétés ont déclaré qu’elles ne pouvaient faire aucune promesse à ce moment-là. Aujourd’hui, en 2022, nous n’avons toujours aucun engagement de la part de l’une ou l’autre des marques.

De même, nous n’avons toujours pas Google Assistant sur cette smartwatch. Nous n’avons pas non plus de mises à jour importantes pour économiser la batterie du logiciel. Quelques mois seulement après son atterrissage, la Watch 4 semble déjà être une réflexion après coup.

Cela ne peut pas continuer en 2022. Si Google (et, par extension, Samsung) veut faire de Wear OS un concurrent viable de watchOS d’Apple, il doit en fait y travailler. Le système d’exploitation a besoin de soins et d’attention. L’entreprise doit écouter les commentaires des consommateurs et réagir en conséquence. Au strict minimum, il devrait s’engager formellement sur la durée et la fréquence à laquelle ses montres verront des mises à jour logicielles.

Google n’est pas stupide. Il sait que le marché des montres connectées se développe comme une traînée de poudre, tandis que le marché des smartphones est pratiquement au point mort. Il sait qu’il doit pénétrer ce marché en pleine croissance et revendiquer sa part du gâteau. Nous savons qu’il le sait. Nous ne savons tout simplement pas pourquoi il ne fait pas ce qu’il doit faire pour que cela se produise, et nous espérons que cela changera en 2022.

Eric Zeman / Autorité Android

Fin 2021, Google nous a tous surpris en annonçant Android 12L. Cette variante d’Android 12 est spécialement conçue pour fonctionner au mieux sur les grands écrans (d’où le « L »). Notamment, c’est la première fois depuis des années que Google fait un geste significatif pour aider l’industrie des tablettes Android.

Certes, Android 12L profite également aux téléphones pliables, ce qui est probablement le principal souci de Google. Bien que les téléphones pliables soient importants, la grande majorité des consommateurs n’achèteront pas de sitôt des appareils pliables. Cependant, beaucoup d’entre eux achèteront des tablettes. La question est de savoir s’ils achèteront un iPad comme tout le monde ou se vendront-ils à découvert et achèteront-ils une tablette Android à la place ?

Écoutez, nous n’aimons pas admettre que les tablettes Android ne peuvent pas tenir tête aux iPads. Nous aimons Android et voulons le voir réussir. Cependant, l’écriture est sur le mur en ce qui concerne le marché des tablettes, qui est actuellement dominé par Apple, avec environ 56% du gâteau. Si Samsung (le deuxième acteur du marché à 26%) veut faire plus de progrès, il a besoin de l’aide de Google pour rendre les applications Android et Android mieux adaptées aux tablettes.

Comme nous l’avons dit, Android 12L est un bon début. Mais c’est ce que c’est : un début. La preuve est dans le pudding, comme on dit, et Google a beaucoup de retard à rattraper.

5. De meilleurs téléphones, pas plus

Eric Zeman / Autorité Android

En 2021, Apple a lancé quatre smartphones, tous appartenant à la gamme iPhone 13. Qu’en est-il de son principal concurrent, Samsung ? Samsung a lancé pas moins de 40 téléphones dans le monde. C’est une énorme disparité.

À son crédit, Google s’est beaucoup rapproché du playbook d’Apple en 2021 en ne sortant que trois téléphones : le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et le Pixel 5a. Le dernier d’entre eux n’est sorti que dans deux pays et par l’intermédiaire d’un seul fournisseur, donc cela compte à peine.

Apple n’a lancé la série iPhone 13 qu’en 2021. Google doit s’en tenir à la même stratégie et garder sa liste de lancement très réduite.

En 2022, cependant, Google devrait lancer un Pixel 6a. Il lancera également probablement une série Pixel 7, théoriquement avec un Pixel 7 et un Pixel 7 Pro. Il y a aussi des grondements d’un soi-disant Pixel Fold faisant finalement son apparition.

Nous ne pouvons qu’espérer que Google ne devienne pas trop gros pour ses pantalons en ce qui concerne les lancements de téléphones en 2022. Plus il sortira d’appareils, plus il sera difficile de maintenir ces versions. De même, plus il est difficile pour les consommateurs de faire la différence entre tous les téléphones. Il suffit de regarder les Pixel 4a, 4a 5G, 5 et 5a si vous en avez besoin d’une preuve. Google a toujours voulu que la gamme Pixel soit l’iPhone du monde Android. Pour cela, il faut se concentrer sur la qualité et non sur la quantité.

Vous nous dites : que voulez-vous voir de Google en 2022 ?

Ci-dessus, vous trouverez les cinq choses les plus importantes que nous voulons voir de Google en 2022. Parmi ces cinq, laquelle pensez-vous est la plus importante ? Le sondage ci-dessous vous permettra de voter là-dessus, alors lancez-vous et faites-le nous savoir !

Que voulez-vous voir de Google en 2022 ?

5 voix

Gardez les prix bas

20%

Gardez la ligne Pixel fraîche

20%

Plus d’attention à Wear OS

40%

Plus d’attention aux tablettes

0%

Téléphones : la qualité plutôt que la quantité

20%

Selon vous, y a-t-il quelque chose qui devrait figurer sur cette liste que nous avons ignoré ? Dites-le nous dans les commentaires!

