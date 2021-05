Google en tire un rapide sur Roku en mettant YouTube TV dans l’application YouTube

Google vient de présenter une nouvelle mise à jour de l’application YouTube sur les meilleurs appareils Roku qui rendront YouTube TV accessible depuis l’application. La nouvelle option “Accéder à YouTube TV” sera disponible dans la barre latérale gauche de l’application YouTube principale.

Cette décision intervient après que Roku ait supprimé l’application YouTube TV de son Channel Store après que les négociations avec Google aient apparemment échoué sur les conditions de l’application. Google aurait demandé à Roku de fournir une ligne dédiée pour les résultats de recherche YouTube, et Roku a accusé Google de “exigences injustes et anticoncurrentielles pour manipuler vos résultats de recherche”.

Dans un article de blog sur la nouvelle fonctionnalité, Google déclare que les entreprises sont toujours en négociations sur l’accès à YouTube TV. Toute personne disposant déjà de l’application sur son appareil continuera à avoir accès au service, mais toute autre personne devra passer par l’application YouTube.

Google déclare également qu’il essaie de s’assurer que les appareils Roku répondent à ses «exigences techniques» pour «garantir une expérience YouTube cohérente et de haute qualité». Cela fait largement référence à AV1, un codec que la société demande à plus de périphériques de diffusion en continu.

Un porte-parole de Roku a fait la déclaration suivante à Android Central concernant la décision de regrouper YouTube TV dans l’application YouTube:

Les actions de Google sont la conduite claire d’un monopole incontrôlé déterminé à écraser la concurrence loyale et à nuire au choix des consommateurs. L’annonce du regroupement par YouTube met en évidence le type de pratiques commerciales prédatrices utilisées par Google sur lesquelles le Congrès, les procureurs généraux et les organismes de réglementation du monde entier enquêtent. Roku n’a pas demandé un dollar supplémentaire en valeur financière à YouTubeTV. Nous avons simplement demandé à Google d’arrêter son comportement anticoncurrentiel consistant à manipuler les résultats de recherche des utilisateurs à leur avantage financier unique et de cesser d’exiger un accès à des données sensibles qu’aucun autre partenaire de notre plateforme ne reçoit aujourd’hui. En réponse, Google a poursuivi sa pratique consistant à tirer pleinement parti de son monopole sur YouTube pour forcer une entreprise indépendante à conclure un accord à la fois mauvais pour les consommateurs et mauvais pour une concurrence loyale.

Google a précédemment refusé de demander l’accès aux données des clients et insiste sur le fait qu’il ne cherche qu’à renouveler les conditions en vigueur depuis des années. La société déclare également que si le pire se produit en ce qui concerne ses négociations avec Roku, elle travaille avec ses partenaires sur la possibilité de fournir des appareils de streaming gratuits. La déclaration de Roku suggère qu’il est fort probable que les pourparlers pourraient se rompre davantage entre les deux sociétés.

En ce qui concerne la nouvelle solution de contournement, Google déclare (via The Verge) que les clients ne peuvent pas l’utiliser pour s’inscrire à de nouveaux abonnements YouTube TV, car il s’agit uniquement de visionner du contenu. La nouvelle fonctionnalité ne sera disponible que sur les appareils Roku “au cours des prochains jours” puisque YouTube TV est toujours disponible sur d’autres appareils comme Chromecast avec Google TV. La fonctionnalité peut s’étendre à d’autres appareils au fil du temps.

