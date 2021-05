Google envisage un avenir sans mot de passe où la sécurité repose sur une authentification en deux étapes | La technologie

L’authentification en deux étapes est un système de sécurité qui est au-dessus des mots de passe, Google estime que c’est l’avenir et obligera les utilisateurs à l’utiliser.

Lors du choix d’un mot de passe, de nombreux utilisateurs disposent de données très simples à comprendre. Les combinaisons de noms, de dates, d’heures et d’étranges caractères spéciaux ne posent aucun défi aux pirates expérimentés. Ce qui est difficile, c’est d’accéder à un compte sur lequel la vérification en deux étapes est activée.

La vérification en deux étapes est une couche de protection supplémentaire, elle est ajoutée au mot de passe et fonctionne de la manière suivante: lors de la saisie d’un compte, en plus de la saisie du mot de passe, autre chose sera demandé, une deuxième vérification. Cette vérification est généralement un code via SMS qui atteint votre mobile et, la chose logique, c’est que le mobile est à portée de main. De plus, ce code change à chaque fois que vous devez ouvrir un compte.

Google connaît le potentiel et tous les avantages de cette méthode, c’est pourquoi ils veulent qu’elle soit obligatoire pour tous les utilisateurs. Cette obligation viendrait remplacer le système dont Google dispose pour stocker et gérer tous les mots de passe, puisque l’entreprise considérerait que cette méthode est beaucoup plus sûre à long terme pour les utilisateurs.

Tout cela arrive à un moment où nous avons vu plusieurs fuites de données par différentes sociétés, Phone House, Glovo … En plus des vols de compte typiques pour l’utilisation de mots de passe extrêmement simples ou qui font référence au propre nom de l’utilisateur. Ce qui est proposé, c’est que la vérification en deux étapes se fasse dans tous les services Google.

Cette solution peut être un pas vers un futur où la sécurité des comptes utilisateurs est imprenable. Pour le moment, tout ce sont des plans de la société Mountain View et nous n’avons qu’à attendre de voir ce qu’ils peuvent faire. Ils rapportent tous les projets qu’ils ont via leur blog.