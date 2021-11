Google essaie d’expliquer pourquoi le capteur d’empreintes digitales Pixel 6 est si lent

Pendant des années, nous avons attendu que Google fasse une déclaration avec sa gamme de smartphones phare. La série Pixel a souvent plus ressemblé à une réflexion après coup qu’à un véritable challenger du trône Android de Samsung. Cela a finalement changé cette année avec l’arrivée des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Non seulement ce sont les téléphones les plus puissants que Google ait jamais fabriqués, mais ils ont également un aspect résolument moderne. Le nouveau Pixel est une réalisation impressionnante, mais quelques problèmes clés le freinent.

Depuis le lancement, certains propriétaires de Pixel 6 se plaignent d’un capteur d’empreintes digitales lent. Un client mécontent s’est adressé à Twitter ce week-end pour se plaindre. L’utilisateur maintiendrait son doigt sur le scanner 6 ou 7 fois, puis serait finalement obligé de saisir son code PIN de toute façon. Le compte Twitter officiel de Google a en fait répondu et expliqué pourquoi cela pourrait se produire (via Engadget):

Nous sommes désolés pour les tracas. Le capteur d’empreintes digitales Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité améliorés. Dans certains cas, ces protections supplémentaires peuvent prendre plus de temps à vérifier ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur. Essayez les étapes de dépannage : https://t.co/uTbifE5Uyo. Merci. ^Lévi – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 6 novembre 2021

Google dit que les « algorithmes de sécurité améliorés » peuvent affecter la vitesse du capteur lorsqu’il déverrouille un Pixel 6. Explications mises à part, la réponse de Google semble indiquer qu’il n’y a pas de solution en cours pour le capteur d’empreintes digitales lent du Pixel 6. C’est une fonctionnalité, pas un bug. Au lieu de cela, Google a redirigé l’utilisateur vers une page de son site d’assistance. Voici quelques-uns des conseils fournis par Google sur cette page :

Obtenez la dernière mise à jour Android. Découvrez comment vérifier et mettre à jour votre version Android. Assurez-vous d’appuyer et de maintenir fermement votre doigt sur le capteur jusqu’à ce que votre téléphone se déverrouille. Assurez-vous que votre écran est propre et sans saleté ni taches. Vérifiez que vous utilisez le même doigt que vous avez utilisé lorsque vous vous êtes inscrit au déverrouillage par empreinte digitale. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 empreintes digitales, suivez les étapes pour configurer une empreinte digitale. Si vous avez les doigts excessivement secs, hydratez ou réenregistrez l’empreinte digitale.

Vous pouvez certainement les essayer si vous avez également du mal à déverrouiller votre Pixel 6 avec le capteur d’empreintes digitales. Cela dit, certains Redditors sont convaincus que Google a tout simplement fait un mauvais travail en implémentant le capteur optique d’empreintes digitales sur le Pixel 6. Un utilisateur note que le capteur optique du OnePlus 9 est « tout aussi rapide, sinon plus rapide » que le scanner à ultrasons sur le Galaxy S21. D’autres utilisateurs ont souligné qu’il n’y avait pas exactement une série de rapports inquiétants sur la sécurité des capteurs d’empreintes digitales concurrents. Et pourtant, ces capteurs sont capables de déverrouiller leurs téléphones rapidement et de manière cohérente.

Selon toute vraisemblance, ce n’est pas la fin de cette histoire. Si quelque chose peut être fait d’un point de vue logiciel, Google finira probablement par publier un correctif avant trop longtemps. Sinon, les plaintes ne font que commencer.