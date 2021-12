Google est clair : les travailleurs qui ne respectent pas la politique de vaccination perdront leur emploi | Industrie

La situation des travailleurs non vaccinés chez Google pourrait prendre une tournure qui mettrait tous ces salariés au chômage, ce sont les mesures que Google va prendre.

Les entreprises ont des politiques que les employés qui y travaillent doivent se conformer. Dans certains cas, ces politiques conduisent à des situations difficiles à gérer ou suscitent beaucoup d’émoi médiatique. Et, c’est que, tout finit par se révéler peu importe à quel point il est caché.

Tout au long de la journée, la nouvelle a fait écho selon laquelle les travailleurs qui ne respectent pas la politique de vaccination de Google finiraient par perdre leur emploi. Et, bien que cela semble être une décision hâtive, la vérité est que ce n’est pas si hâtif. En ce début d’année 2021, Google a déjà abandonné son intention.

Il l’a fait en envoyant une déclaration à tous ses travailleurs. Le contenu du message indiquait que les employés devaient être vaccinés, peu importe s’ils travaillaient à distance ou non ; Ils devaient le faire et, en plus, la date limite pour le faire était le 3 décembre de la même année.

Et, est-ce que la date limite avait et a une raison d’être. Google s’attendait à ce que la plupart ou tous ses employés soient vaccinés avant cette date, ceux qui n’avaient pas cette condition devraient présenter un certain type de preuve médicale, religieuse ou autre qui explique l’exemption du vaccin.

Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a un pourcentage d’employés qui ne sont pas vaccinés et qui, en plus, n’ont aucune sorte de justification ou celle qu’ils ont présentée a été rejetée par Google lui-même. L’action que l’entreprise va entreprendre envers ces personnes est de les retirer de leur emploi.

Bien sûr, pendant les trente jours qu’ils restent loin de leur travail, ils restent sur la liste de paie. Mais si la situation perdure, Google prendrait des mesures beaucoup plus fortes. Les employés seraient à la retraite pour six mois d’emploi et de salaire, tandis que la prochaine action serait de supprimer le contrat avec Google.