Google est en avance avec son doodle pour les vacances de Noël 2021

30/11/2021 à 09:51 CET

SPORT.es

Il se peut que les administrateurs de Google pour l’Espagne attendent Noël avec impatience. Aujourd’hui 30 novembre, la Une de la grande plateforme de recherche est dédiée aux vacances de Noël. « Bonnes vacances » mettre un message si on laisse le curseur sur l’image qui apparaît. Et il est encore trop tôt pour souhaiter de joyeuses fêtes à qui que ce soit alors qu’il reste plusieurs semaines pour profiter de ces repas et dîners de famille avec toutes sortes de produits sucrés et salés. Cette fois Google ne permet pas de ‘cliquer’ sur la couverture, on ne peut que lire le petit message.

Cependant, la décoration de la couverture est assez simple et il semble qu’il s’agisse de quelque chose de réutilisé d’autres années. Vous pouvez voir le logo Google dans une police plus petite que la normale et entouré de lumières de Noël de différentes couleurs. Visuellement, c’est simple mais beau et vous obtenez le message. Ce qui n’est pas compris, c’est que cela a été mis si tôt, peut-être que quelqu’un au sein de Google a une famille à Vigo. Cette ville joue des chants de Noël sur le système de sonorisation depuis des semaines, chaque fois à l’avance.

Il faudra attendre que ces dates arrivent pour de vrai pour savoir si Google leur consacrera un nouveau doodle ou c’était une erreur de programmation.