Google est en rupture de stock du Pixel 6, mais vous pouvez toujours le précommander

Dire que le processus de précommande du Pixel 6 était une frustration serait un candidat instantané pour « l’euphémisme de l’année ». Les parties intéressées ont rencontré un éventail d’erreurs allant du standard « 501. Ce n’est pas vous, c’est nous » aux erreurs aléatoires « R » lorsque vous avez finalement pu accéder à la caisse. Les choses devraient être un peu plus stables au moment d’écrire ces lignes, mais il est clair que Google a été dépouillé de son stock initial relativement rapidement.

Désormais, si vous essayez de passer une précommande pour le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro de votre choix, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente. Actuellement, il semble que vous puissiez passer une commande pour n’importe quelle variante de Pixel 6 déverrouillée. Cependant, la seule option Pixel 6 Pro disponible au moment de la rédaction est le modèle de base Stormy Black avec 128 Go de stockage. Les autres options affichent un message « Rupture de stock – continuer vers la liste d’attente ».

Lorsque vous suivez le processus sur la vitrine en ligne de Google, vous pouvez sélectionner la couleur et la configuration que vous souhaitez. Et puis, lorsque vous atteignez la fin de la ligne, vous serez accueilli avec un bouton « Rejoindre la liste d’attente ». Après avoir appuyé dessus, le site vous affichera une invite pour vous informer une fois que le modèle Pixel 6 ou 6 Pro sera disponible.

Si vous avez carrément renoncé à essayer de précommander via Google, tout espoir n’est pas perdu. En regardant autour de vous, vous pouvez toujours obtenir le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro d’Amazon ou de Best Buy. Nous avons vu un bouton « Non disponible » apparaître via Best Buy, mais Amazon semble être un très bon pari pour beaucoup. Considérant que le Pixel 6 pourrait détrôner le Galaxy S21 en tant que meilleur téléphone Android de l’année, vous voudrez certainement en mettre un le plus tôt possible.

Étant donné qu’il s’agit du téléphone le plus ambitieux de Google depuis le Pixel d’origine, il n’est pas surprenant de voir des problèmes d’inventaire. Et d’après nos premières impressions, l’attente en vaudra la peine.

Le premier téléphone Google

Google Pixel 6

Tous les changements que nous voulions

Avec les Pixel 6 et 6 Pro, Google a tout mis en œuvre pour faire une brèche significative sur le marché des smartphones. Des caméras améliorées aux superbes écrans et au design unique, c’est le prochain téléphone que vous devriez obtenir.

