Google est le mot le plus recherché sur Bing

Google est actuellement devant les tribunaux pour une ordonnance antitrust déposée en 2018 par l’Union européenne. Parallèlement à la commande, il a reçu une amende de près de 5 milliards de dollars après que le géant de la technologie a été accusé d’avoir prétendument utilisé des tactiques déloyales pour écraser tous les moteurs de recherche concurrents, créant ainsi un monopole sur le marché. Google nie cela, ses avocats affirmant que les gens aiment vraiment, vraiment utiliser son moteur de recherche et que rien de mal ne se passait.

Jeudi, devant le tribunal, Google a fait valoir que les gens choisissaient simplement d’utiliser leur moteur de recherche parce qu’ils l’aimaient beaucoup. Pour le prouver et faire lever l’ordonnance antitrust, l’équipe juridique de Google a souligné que sur le moteur de recherche concurrent de Microsoft Bing, le terme le plus recherché est « Google ».

“Nous avons soumis des preuves montrant que la requête de recherche la plus courante sur Bing est de loin Google”, a déclaré un avocat de Google tel que rapporté par Bloomberg.

L’équipe juridique de Google a poursuivi en expliquant que “Les gens utilisent Google parce qu’ils le souhaitent, pas parce qu’ils y sont forcés”. Le géant de la recherche a également souligné devant le tribunal que sa part de marché en Europe correspond à ses enquêtes auprès des consommateurs qui montrent que « 95% des utilisateurs préfèrent Google aux moteurs de recherche concurrents ».

La seule raison pour laquelle Google est devant les tribunaux est due à une ordonnance antitrust et à une amende émise en 2018 par l’Union européenne. Les avocats de l’UE ont expliqué pourquoi l’ordonnance avait été déposée devant le tribunal, énumérant trois raisons principales, notamment : Forcer les fabricants de téléphones à pré-installer Chome sur leurs téléphones en refusant d’autoriser le Google Play Store s’ils ne le faisaient pas, en payant les fournisseurs de réseau et les fabricants de ne préinstaller l’application de recherche Google que sur tous leurs appareils et d’empêcher les entreprises de vendre des téléphones ou des tablettes avec des versions alternatives d’Android si elles ne respectent pas ces règles.

Alors que Google domine tellement le marché des moteurs de recherche qu’il est poursuivi pour cela, le géant de la technologie continue de lutter pour trouver sa place dans l’industrie du jeu vidéo. Son service de streaming de jeux vidéo mal conçu, Stadia, continue de rester, mais n’a pas encore mis le feu au monde.

Pendant ce temps, environ la moitié des personnes qui lisent ce blog viennent de se rappeler que Bing existe.

