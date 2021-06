Google est prêt à modifier sa politique de crypto-annonce pour les échanges et les portefeuilles

Google prévoit de revoir sa politique en matière de produits et services financiers afin d’accroître la portée de sa surveillance sur les annonces d’échange de crypto et les portefeuilles de crypto-monnaie. Le géant de la technologie a publié cette nouvelle dans un document officiel le 2 juin, notant que les modifications apportées entreront en vigueur en août de cette année. Les modifications apportées à la politique viseraient à clarifier les exigences que les entreprises liées à la cryptographie doivent respecter avant de faire la publicité de leurs produits via Google.

Selon la publication, les organisations cherchant à promouvoir des services d’échange de crypto-monnaie et de portefeuille pour les citoyens américains devront se conformer aux nouvelles exigences de Google, à compter du 3 août 2021. En décomposant ce que ces exigences couvrent, Google a déclaré que les annonceurs doivent être enregistrés auprès du FinCEN. pour obtenir une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de services monétaires. En outre, ils doivent être enregistrés dans au moins un État américain en tant que transmetteur d’argent. En plus de cela, les entreprises doivent être enregistrées auprès d’une banque fédérale ou d’une banque agréée par l’État.

Google a ensuite souligné que les annonceurs devaient se conformer aux exigences légales applicables. Selon la société de technologie, toutes les réglementations applicables doivent être respectées, qu’elles soient au niveau local, étatique ou fédéral. Les entreprises doivent également s’assurer que leurs annonces et leurs pages de destination sont conformes aux règles publicitaires de Google.

Partir d’une table rase

Dans la publication, Google a déclaré que tous les échanges et portefeuilles de crypto-monnaie précédemment certifiés devraient à nouveau rechercher de nouveaux certificats publicitaires. En effet, toutes les autres certifications expireront le 3 août. Google a ajouté qu’il publiera le formulaire de demande de certificat le 8 juillet.

Le géant de la technologie a en outre indiqué que la nouvelle politique interdirait la publicité des offres initiales de pièces de monnaie (ICO), des protocoles de négociation DeFi, des prêts crypto, des offres initiales DEX, des avenants de crypto-monnaie de célébrités et des dApps non réglementés. En outre, la société cherche à interdire la promotion des achats, des ventes et du commerce de crypto-monnaies. De plus, Google n’autorisera pas l’utilisation de destinations publicitaires qui regroupent ou comparent des émetteurs de crypto-monnaie ou des produits connexes.

La nouvelle politique remplacera l’actuelle, qui régit les publicités cryptographiques depuis septembre 2018. Avant cela, Google avait complètement interdit les publicités cryptographiques après que Facebook ait mis en place une politique similaire plus tôt cette année-là.

