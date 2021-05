Google est sur le point de commencer à inscrire automatiquement les utilisateurs dans 2FA – .

Au cours des derniers mois, les applications vulnérables, les sites Web piratés et les exploits zero-day ont représenté une quantité croissante de rapports que nous faisons ici à .. Il y a un risque dans tout ce que nous faisons en ligne, mais il existe de nombreuses façons d’atténuer ce risque, comme l’activation de l’authentification à deux facteurs (2FA) pour les applications, services ou comptes qui l’offrent. En parlant de 2FA, Google a décidé de prendre les choses en main sur ce front, car la société a annoncé jeudi qu’elle allait bientôt activer 2FA par défaut pour toute personne disposant d’un compte Google «correctement configuré».

«Aujourd’hui, nous demandons aux personnes qui se sont inscrites à la vérification en deux étapes (2SV) de confirmer qu’il s’agit bien d’eux d’un simple toucher via une invite Google sur leur téléphone chaque fois qu’elles se connectent», explique Mark, directeur de la gestion des produits, de l’identité et de la sécurité des utilisateurs de Google. Risher, a déclaré dans un article de blog. «Bientôt, nous commencerons à inscrire automatiquement les utilisateurs dans 2SV si leurs comptes sont correctement configurés. (Vous pouvez vérifier l’état de votre compte dans notre vérification de sécurité). L’utilisation de leur appareil mobile pour se connecter offre aux utilisateurs une expérience d’authentification plus sûre et plus sécurisée que les mots de passe seuls. »

Fondamentalement, votre compte est «correctement configuré» si vous avez fourni à Google des informations de récupération, qui peuvent être une adresse e-mail secondaire, un numéro de téléphone ou une application d’authentification. Vous devriez déjà utiliser la vérification en deux étapes de Google, mais si ce n’est pas le cas, assurez-vous au moins de visiter le site de vérification de la sécurité.

Comme Google le note plus tôt dans l’article du blog, les recherches sur l’expression “quel est mon mot de passe” ont augmenté de 300% en 2020. Pendant ce temps, des millions d’entre vous utilisent toujours des mots de passe tels que “123456” ou “mot de passe” ou “qwerty”, alors la réponse retentissante à cette requête de recherche est un «NON» sans équivoque. Rendez vos mots de passe forts et difficiles à deviner, utilisez des mots de passe différents pour tous vos comptes et profitez du gestionnaire de mots de passe de Google, qui non seulement stocke tous vos mots de passe, mais vous permet également de savoir quand et s’ils ont été compromis.

Le rêve de Google de tuer les mots de passe une fois pour toutes n’est toujours que cela – un rêve – mais alors que nous progressons lentement vers ce jour glorieux, faites ce que vous pouvez pour protéger vos comptes et vos données personnelles.

