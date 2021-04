Google et Amazon annoncent un soutien financier à l’Inde frappée par Covid

Une partie des fonds sera également déployée pour fournir une aide en espèces aux familles les plus durement touchées par la crise, a indiqué la société dans un blog.

Les entreprises technologiques Google et Amazon se sont manifestées pour soutenir l’Inde en cette période de crise.

Google a annoncé lundi un financement de Rs 135 crore (18 millions de dollars) pour le pays. Environ 20 crores de Rs (2,6 millions de dollars) du montant total dirigé par la branche philanthropique de Google Google.org ont été acheminés via GiveIndia et l’UNICEF. Les fonds seront utilisés pour aider à obtenir des fournitures médicales urgentes, y compris de l’oxygène et du matériel de test. Une partie des fonds sera également déployée pour fournir une aide en espèces aux familles les plus durement touchées par la crise, a indiqué la société dans un blog.

Le financement comprend également les dons de la campagne de dons des employés en cours de l’entreprise. “Jusqu’à présent, plus de 900 Googleurs ont contribué à Rs 3,7 crore (500 000 $) pour les organisations soutenant les communautés à haut risque et marginalisées”, a déclaré Sanjay Gupta, chef de pays et vice-président de Google Inde.

La société de technologie a également sanctionné un crore supplémentaire de Rs 112 (15 millions de dollars) en subventions publicitaires aux autorités sanitaires locales et aux organisations à but non lucratif pour plus d’options de couverture linguistique. Grâce à Ad Grants, Google propose des publicités gratuites aux organisations à but non lucratif. Ces annonces s’affichent à côté des résultats de recherche lorsque les internautes recherchent des organisations à but non lucratif.

Amazon India, quant à lui, s’est associé à ACT Grants, à la Fondation Temasek, à la plate-forme Pune pour la réponse Covid-19 (PPCR) et à d’autres partenaires pour transporter par avion plus de 8000 concentrateurs d’oxygène et 500 machines BiPAP depuis Singapour. L’équipement médical sera donné aux hôpitaux et aux institutions publiques de plusieurs villes, a déclaré la société dans un blog dimanche soir.

La société a également déclaré qu’elle prendrait en charge le coût du transport aérien des équipements achetés par l’intermédiaire de plusieurs bailleurs de fonds, notamment ACT Grants et PPCR (ancrés dans la Chambre de commerce, d’industries et d’agriculture de Mahratta). Amazon gérera également le mouvement de ces concentrateurs d’oxygène et d’autres dons de l’aéroport local vers les hôpitaux et institutions identifiés. Le premier de ces envois a atterri à Mumbai dimanche et la plupart des expéditions devraient être achevées le 30 avril.

