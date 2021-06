Google et Apple à l’honneur : enquête sur le duopole mobile

in

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a annoncé que “Regardez de plus près” le “duopole effectif” de Google et Apple dans le monde mobile.

Ils ont expliqué que le contrôle de cette paire est basé sur les systèmes d’exploitation, les magasins d’applications et les navigateurs Web, ce qui peut entraîner des « consommateurs perdants ». L’AMC a ajouté qu’elle craignait que ce contrôle puisse « conduire à une réduction de l’innovation » ou que « les clients paient des prix plus élevés pour les appareils et les applications ».

Contrairement au travail formel que le CMA a fait avec Google et Apple ces derniers mois, ceci n’est qu’une étude pour l’instant, mais cela signifie qu’Apple et Google sont sous le contrôle de la commission. Dans un communiqué, le PDG Andrea Coscelli a expliqué que même si le nouveau régulateur technologique du pays, l’Unité des marchés numériques, est toujours en cours de création, des enquêtes comme celle-ci aideront à éclairer les “plans futurs”.

Il a ajouté qu’il souhaitait contribuer à la construction d’une “approche commune dans tous ces cas connexes”. Des documents publiés en même temps expliquent que l’ouvrage a pour but ultime d’évaluer si « les marchés relevant de son champ d’application fonctionnent bien et dans l’intérêt des consommateurs ». Cela comprendra la création d’un livre de règles pour la Digital Markets Unit dès son entrée en fonction.