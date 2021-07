Google et Apple “écrasent” la concurrence avec les applications par défaut : étude

in

Selon une nouvelle étude de Comscore, la grande majorité des applications mobiles “les plus utilisées” aux États-Unis sont en fait préinstallées par Google ou Apple. L’étude a été commandée par Facebook et partagée exclusivement avec The Verge.

Le rapport souligne à quel point les applications préinstallées dominent fortement les éléments de base tels que la météo, les photos et les horloges. Google Photos est la seule application photo dans la liste des 20 applications Android les plus utilisées, tandis qu’Apple Photos est la troisième application iOS la plus populaire.

Cependant, comme on peut le voir dans la liste ci-dessus, toutes les applications par défaut ne sont pas extrêmement populaires. Apple Maps et Apple Music sont tous deux introuvables sur la liste iOS. De même, YouTube Music n’est pas l’application de streaming musical la plus populaire sur les meilleurs téléphones Android.

Comscore dit avoir préparé le rapport en décembre 2020 en utilisant des données d’applications et de sites Web, ainsi qu’une enquête auprès d’environ 4 000 personnes. Les résultats de l’étude révèlent que 60 % des applications les plus populaires sur Android aux États-Unis ont été créées par Google, tandis qu’Apple a créé 75 % des 20 premières applications sur iOS. Les seules applications tierces sur la liste iOS étaient YouTube, Facebook, Amazon, Instagram et Gmail. Il convient également de noter que les quatre premières applications des deux listes ont été créées par Google ou Apple.

Facebook dit avoir commandé l’étude pour attirer l’attention sur “l’impact des applications préinstallées sur l’écosystème des applications concurrentielles”. Apple, cependant, a rejeté les conclusions de l’étude et l’a qualifiée de “sérieusement imparfaite”. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à The Verge que l’étude était “étroitement conçue pour donner la fausse impression qu’il y a peu de concurrence sur l’App Store”.

Android Central a contacté Google, mais la société a refusé de commenter.

