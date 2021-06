Google et Apple n’innovent plus sur les smartphones

Robert Triggs / Autorité Android

Google et Apple sont deux piliers dans le monde des smartphones. Sans l’une ou l’autre entreprise, il est peu probable que le paysage des smartphones ressemble à ce qu’il est aujourd’hui. Apple a offert au monde le premier smartphone à écran tactile populaire. Google est en charge du système d’exploitation utilisé sur des milliards d’appareils. Les deux ont apporté des innovations au cours des dernières années, mais l’une ou l’autre des entreprises est-elle toujours aussi influente qu’avant ?

Dans un récent sondage, nous avons demandé à nos lecteurs ce qu’ils pensaient de l’innovation de Google et d’Apple dans le domaine des smartphones. L’une ou l’autre entreprise propose-t-elle toujours de l’innovation sur les smartphones ? Voici ce que vous nous avez dit.

Pensez-vous que Google et Apple proposent encore de l’innovation sur les smartphones ?

Résultats

Nous avons réalisé ce sondage sur notre site Web, sur Twitter et sur YouTube. Chaque plate-forme a fourni des résultats similaires, mais les lecteurs du site Web ont été plus critiques à l’égard des deux sociétés. Près de 47 % des lecteurs pensent que ni Google ni Apple n’offrent d’innovation sur les smartphones. Un peu moins de 21% des lecteurs pensent le contraire. S’ils devaient choisir une entreprise qui propose encore des fonctionnalités innovantes, ce serait Google. Un lecteur sur quatre (25,1%) pense que le fabricant d’Android contribue toujours à l’industrie, tandis que seulement 7,4% des lecteurs sont du côté d’Apple.

Les votes étaient plus serrés sur Twitter. Alors que 38,9% des lecteurs pensent qu’aucune des deux entreprises n’innove sur les smartphones, un peu plus de 30% pensent le contraire. Encore une fois, cependant, Apple est considéré comme la moins innovante des deux sociétés.

Enfin, les résultats de YouTube ont fait écho à ce que nous avons vu ci-dessus. Environ 42 % des personnes interrogées pensent que l’innovation est morte pour les deux entreprises, et 29 % pensent que le contraire est vrai.

Mais si Google ni Apple sont à la pointe de l’innovation en matière de smartphones, quelles entreprises le sont ? Les lecteurs décrivent quelques-unes de leurs propres théories ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

Tony Talks : La seule véritable innovation de nos jours vient des fabricants chinois. Google et Apple n’ont pas innové depuis longtemps. Avieshek : l’innovation n’est arrivée que de petites entreprises, y compris les OEM chinois et leurs petites expériences avec leurs logiciels, y compris des “captures d’écran défilantes” aussi petites que tout ce qui est original – où Google les diffuse comme l’OCR et Apple les peaufine comme avec iOS15 pour macOS ; sinon, il suffit de regarder la déception d’un iPad en tant que jardin clos glorifié pour une source d’abonnement auto-entretenue infinie de revenus bien que le matériel soit là… DigitalBenny : C’est dommage que Huawei ait été ciblé par la politique. Ils poussaient sans aucun doute à l’innovation. Varusal : Cela dépend. Google pousse vraiment à travers avec une certaine « innovation » dans le département logiciel. Apple ne fait plus vraiment rien d’innovant, du moins pas quelque chose que l’on qualifierait d'”innovant”. Dans l’ensemble, je pense que la plupart des innovations que nous obtenons proviennent d’autres sociétés comme Xiaomi, Samsung, Oppo, etc. Ces dernières années, elles ont montré beaucoup de nouveautés intéressantes, comme des téléphones pliables, le téléphone alpha de Xiaomi, des écrans enroulables, etc. Apple est bon pour avoir une “norme” comme les changements de confidentialité qui ont forcé Google à s’intensifier également. EasyCare : Personne n’a fait d’innovation (qui est réellement utile) récemment. Le smartphone en général a mûri à bien des égards et je pense que l’innovation a diminué en termes de demande. Ce que les gens se soucient le plus, ce sont les bases ; un soutien à long terme et, surtout, de la valeur. Je vois où vise le Pixel 5 mais ce n’est pas encore là. Takagi : Pas pour moi. Je pense que nous sommes déjà à un point où ces soi-disant « nouvelles fonctionnalités » ne sont que des fonctionnalités existantes nommées de manière fantaisiste ou améliorées (d’une caméra à une configuration multi-caméras, par exemple). J’utilise mon Galaxy Note 9 depuis 2019 et je n’ai toujours pas trouvé de téléphone digne de remplacement malgré ces “nouvelles fonctionnalités”. Je pourrais probablement m’y tenir jusqu’à ce qu’il meure. Même les fonctionnalités sophistiquées des téléphones Apple ne me suffisent pas pour faire le changement.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Nous imaginons que les lecteurs auront beaucoup à dire sur le sujet et les résultats du sondage. Si vous avez d’autres idées sur l’un ou l’autre, déposez un commentaire ci-dessous.