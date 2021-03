Fiat s’est associé à Google pour les dernières éditions spéciales de ses populaires véhicules 500, 500X et 500L. Les trois versions d’édition spéciale présentent la marque « Hey Google » et la dernière version de l’assistant vocal du géant de la technologie. Les propriétaires des nouvelles voitures en édition spéciale « Hey Google » Fiat 500 pourront interagir avec eux à distance à l’aide de leur smartphone ou du Nest Hub, qui est l’un des meilleurs écrans intelligents du marché.

Étant donné que les nouveaux véhicules sont équipés de l’Assistant Google intégré, vous pouvez vérifier votre niveau de carburant, trouver la station-service la plus proche, allumer les lumières d’urgence, et plus encore en disant « Hey Google, demande à ma Fiat… ». Inutile de dire, vous pourrez également demander à l’Assistant Google des directions et des mises à jour météo lorsque vous êtes sur la route.

Vincenzo Riili, directeur marketing national de Google Italie, a écrit dans un article de blog:

Pour moi, avoir une voiture a toujours été plus que conduire. J’aime la façon dont une voiture peut refléter mon style et me faciliter la vie. C’est pourquoi j’ai été personnellement très intrigué lorsque l’équipe Fiat nous a approchés. Ils voulaient voir si nous pouvions travailler ensemble pour que l’emblématique Fiat 500 réponde encore mieux aux besoins des gens, même lorsqu’ils ne sont pas au volant. Le résultat de ce travail est la nouvelle Fiat 500 Family Hey Google, une édition spéciale de la Fiat 500 historique mais très moderne.

Avec l’assistant Google intégré, les nouveaux modèles Fiat 500, 500L et 500X sont les premières voitures à porter le badge « Hey Google ». Ils présentent également des éléments de design spéciaux sur les portes et à l’intérieur inspirés des couleurs du géant de la technologie.

Les nouveaux véhicules Fiat 500 Hey Google seront bientôt disponibles en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Selon Autocar, les prix des nouvelles voitures commenceront à 16 005 £ (22099 $).

