Google et la NASA lancent un modèle 3D du télescope spatial James Webb

Alors que la NASA se prépare à lancer le nouveau télescope spatial James Webb (JWST) en orbite, Google amène le télescope spatial dans votre salon. Grâce à un partenariat avec Google Arts & Culture, la NASA a contribué à apporter un modèle 3D du nouveau télescope spatial à la recherche Google, afin que vous puissiez avoir la chance de le voir de près et personnellement.

Le JWST, qui a été construit en collaboration avec les agences spatiales canadienne et européenne, devrait succéder à l’emblématique télescope spatial Hubble, qui a aidé les astronomes et les cosmologistes à explorer et à en apprendre davantage sur l’univers depuis la sécurité de la Terre.

Le télescope observera des objets distants dans le spectre de la lumière visible et de l’infrarouge moyen, ce qui lui permettra de voir des objets beaucoup plus anciens et distants que Hubble ne le pourrait. Il utilisera un miroir plus de six fois plus grand que celui de Hubble, et avec la recherche Google, vous pourrez le regarder dans le confort de votre maison.

Recherchez simplement « James Webb Space Telescope » et sélectionnez « View in 3D » sur l’un des meilleurs téléphones Android pour projeter le télescope dans votre espace en utilisant AR.

Vous pouvez également en savoir plus sur le JWST sur la page Google Arts & Culture, qui aide à expliquer le but du télescope tout en montrant l’incroyable merveille d’ingénierie.

La NASA devrait lancer le JWST le 22 décembre, mais il faudra environ six mois avant qu’il ne soit prêt à commencer à capturer des images de l’espace.

