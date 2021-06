Google et l’indien Jio dévoilent le téléphone Android “le plus abordable au monde”

Le géant indien des télécommunications Jio Platforms a annoncé un nouveau smartphone Android “ultra-abordable” appelé JioPhone Next, développé en collaboration avec Google.

Le JioPhone Next a été développé pour les personnes souhaitant passer à un smartphone à partir de téléphones dotés de fonctionnalités 2G. Bien qu’il s’agisse du deuxième marché mondial des smartphones, la pénétration des smartphones en Inde reste inférieure à 50 %.

Il est livré avec un assistant vocal intégré, une « caméra intelligente » avec des filtres AR, une traduction de la langue et une lecture automatique du texte à l’écran. Malheureusement, la société n’a annoncé aucun détail concernant les spécifications du téléphone.

Comme on peut s’y attendre d’un appareil d’entrée de gamme, l’appareil n’a pas l’air aussi moderne que les meilleurs téléphones Android bon marché. Il comporte une seule caméra à l’arrière et les cadres entourant l’écran sont extrêmement épais.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Sur le plan logiciel, le JioPhone Next exécute une version personnalisée d’Android que Google a spécialement créée pour Jio. En plus de la suite complète d’applications Google, le téléphone sera également préinstallé avec des applications Jio telles que My Jio, Jio Cinema, Jio TV, etc.

Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet, a déclaré dans un communiqué :

Notre vision était d’offrir un accès abordable à l’information pour les Indiens dans leur propre langue, de créer de nouveaux produits et services pour les besoins uniques de l’Inde et de doter les entreprises de technologies. Je suis ravi qu’aujourd’hui, nous puissions annoncer les prochaines étapes de cette vision, à commencer par un nouveau smartphone Jio abordable, créé avec Google. Nos équipes ont optimisé une version de notre OS Android spécialement pour cet appareil. Il offrira des fonctionnalités de langue et de traduction, un excellent appareil photo et une prise en charge des dernières mises à jour Android.

Le téléphone d’entrée de gamme sera disponible à l’achat en Inde à partir du 10 septembre. Jio Platforms indique que le téléphone finira par arriver sur quelques autres marchés également. Alors que le prix du JioPhone Next n’a pas encore été révélé, Reliance affirme qu’il sera “le smartphone le plus abordable au monde”.