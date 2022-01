Google et Meta se voient infliger des amendes de plusieurs millions d’euros pour violation de la politique en matière de cookies

Refuser les cookies doit être aussi simple que de les accepter, selon le régulateur français

Les bannières de cookies sont le fléau de l’existence de la plupart des gens, apparaissant chaque fois qu’ils visitent un nouveau site Web. De nombreuses entreprises ont la mauvaise habitude de rendre plus difficile le refus des cookies que leur acceptation, mais Google et Meta (ex Facebook) vont bientôt devoir changer cette pratique en France. Le régulateur français de la confidentialité et des données personnelles, la CNIL, a infligé aux entreprises des amendes de 150 millions et 60 millions d’euros (170 millions et 68 millions de dollars), respectivement (via .).

La CNIL critique le fait que les cookies puissent être acceptés en un seul clic, mais les rejeter est une épreuve beaucoup plus complexe sur les sites Google et Meta, vous obligeant à cliquer sur un lien vers une autre sous-page. Le régulateur a pris des mesures particulières avec facebook.com, google.fr et youtube.com, affirmant que leurs configurations de bannières de cookies violent la liberté de consentement des internautes et donc l’article 82 de la loi française sur la protection des données.

En plus des amendes, le régulateur a ordonné à Google et Meta de modifier leurs bannières de cookies dans les trois prochains mois, rendant aussi facile de refuser les cookies que de les accepter. Si les entreprises ne se conforment pas, elles se verront infliger 100 000 euros supplémentaires par jour de retard (113 000 $).

Dans une déclaration à ., un porte-parole de Google a déclaré : « Les gens nous font confiance pour respecter leur droit à la vie privée et les protéger. Nous comprenons notre responsabilité de protéger cette confiance et nous nous engageons à apporter de nouveaux changements et à travailler activement avec la CNIL à la lumière de cela. décision. »

Étant donné que Google et Facebook utilisent une approche similaire pour les bannières de cookies dans d’autres parties du monde, nous ne pouvons qu’espérer que cela changera sa pratique à l’international et permettra à chacun de refuser plus facilement les cookies, s’il le souhaite.

