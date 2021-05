Google et Reliance Jio travaillent en étroite collaboration pour lancer un smartphone abordable en Inde: Sundar Pichai

Lorsqu’on lui a demandé si la crise de Covid-19 avait eu un impact sur l’avancement des projets, Pichai a déclaré que la pandémie avait montré le rôle crucial que la technologie et Internet peuvent jouer dans la vie des gens.

La collaboration entre Google et Reliance Jio pour développer des smartphones abordables se déroule à un rythme soutenu, a déclaré aujourd’hui le PDG de Google, Sundar Pichai. Pichai a déclaré que Google poursuivait cette initiative avec son partenaire indien Reliance Jio et que des travaux sur ce front étaient en cours, a rapporté l’agence de presse PTI.

Les commentaires de Pichai font suite à la signature par les deux entreprises d’un accord commercial l’année dernière pour développer un smartphone basique et abordable d’entrée de gamme pour une grande population qui reste privée de smartphone et de connectivité Internet. Lors de la signature de l’accord, Google avait également acheté environ 7,7% du capital de Reliance Jio d’une valeur de Rs 33737 crore.

Les commentaires du plus haut responsable de Google sont survenus lors de la conférence de presse virtuelle à laquelle il s’adressait à certains journalistes de la région Asie-Pacifique. Le PDG d’origine indienne de Google a déclaré que les entreprises travaillaient au développement du téléphone avec concentration et s’engageaient à faire avancer le projet. Bien que l’on en ait assez parlé de l’initiative Jio-Google de développement d’un téléphone abordable, la fourchette de prix ainsi que d’autres détails de lancement restent masqués. Pichai, interrogé sur le prix probable et la date de lancement du téléphone, a refusé de partager les détails.

Reliance Jio de Mukesh Ambani, qui a apporté la révolution Internet quotidienne dans le scénario des télécommunications indien au moment de son lancement, vise à exploiter une large population rurale du pays en développant un smartphone abordable avec la société américaine. La disponibilité de smartphones bon marché ainsi que des plans de données Internet abordables ont non seulement le potentiel de rendre Internet accessible à plus de personnes, mais également d’aider les initiatives de prestation de services du gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé si la crise de Covid-19 avait eu un impact sur l’avancement des projets, Pichai a déclaré que la pandémie avait montré le rôle crucial que la technologie et Internet peuvent jouer dans la vie des gens. Il a ajouté que la société avait intensifié ses efforts pendant la crise de Covid-19, notamment via des produits tels que Google Meets et en veillant à ce qu’ils fonctionnent correctement sur les réseaux Internet des entreprises de télécommunications.

La décision de Google d’acheter environ 7% du capital de Reliance Jio fait partie de son fonds de numérisation Google pour l’Inde dans le cadre duquel la société prévoit d’investir un total de Rs 75000 crore dans le pays au cours des 5 à 7 prochaines années pour aider les gens à accéder en toute sécurité à technologies numériques.

