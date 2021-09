Google et Spotify ont résolu leur problème d’alarme manquée

Cette histoire a été initialement publiée le 03/09/2021

8 h 50 HAP le 3 sept. 2021 et dernière mise à jour le 10/09/2021

13 h 44 HAP le 10 septembre 2021.

La plupart d’entre nous ont probablement remplacé nos vieilles horloges de chevet encombrantes par des smartphones il y a longtemps. Avec une alarme intégrée et une batterie de secours toujours active, c’est généralement un moyen fiable de se lever le matin. Cependant, tout au long de cette semaine, l’application Clock de Google n’a pas activé correctement les alarmes pour certains utilisateurs, provoquant d’énormes maux de tête pour toute personne affligée. Heureusement, un correctif est arrivé.

Au cours de la semaine dernière, d’innombrables utilisateurs se sont tournés vers Reddit pour se plaindre d’alarmes manquées (via Android Authority). Le problème semble le plus courant chez les utilisateurs de Pixel, où l’application Horloge de Google est préinstallée par défaut, mais les appareils Oppo et OnePlus ont également été inclus dans le mélange. Certains utilisateurs ont décrit des alarmes complètement manquées, sans aucun son ni notification, tandis que d’autres ont remarqué que leurs téléphones vibraient pendant un instant avant de s’éteindre.

Il semble y avoir une sorte de lien entre Ne pas déranger et les alarmes manquées, certains rapports indiquant qu’ils ont résolu le problème en veillant à ce que leurs appareils ne soient pas coupés du jour au lendemain. De même, certains utilisateurs ont établi un lien entre l’intégration Spotify de l’application et les alarmes manquées, signalant même le bogue sur le site d’aide de Spotify et suggérant d’utiliser différentes tonalités pour se réveiller. Dans les deux cas, les correctifs suggérés n’ont pas fonctionné pour tout le monde, ce qui suggère qu’il s’agit d’un problème plus important avec l’application dans son ensemble.

On ne sait pas combien d’appareils sont touchés par cela. Je n’ai pu recréer l’erreur sur aucun de mes téléphones sous Android 11 ou Android 12. Elle est sans aucun doute suffisamment répandue pour inviter un flot de critiques d’une étoile sur le Play Store, ainsi qu’un fil de discussion Issue Tracker (via XDA Developers) . Selon ce dossier, Google a transmis le problème à ses équipes de produits et d’ingénierie et “continuera à fournir des mises à jour à mesure que davantage d’informations seront disponibles”.

Pour l’instant, si vous utilisez l’application Horloge de Google, vous pouvez envisager de passer à un autre service tiers du Play Store pour vous assurer de vous réveiller à l’heure. Ou peut-être est-il enfin temps de ramener les horloges de chevet.

Google confirme qu’un correctif est à venir

Après la publication de notre article, les histoires ont continué à inonder Reddit et d’autres réseaux sociaux avec des utilisateurs rencontrant des problèmes similaires. Un message a envoyé un message d’intérêt public aux utilisateurs pour éviter l’intégration de Spotify à l’application, qui, comme nous l’avons souligné ci-dessus, semblait être l’un des coupables les plus probables. Le compte de la communauté Pixel de Google sur Reddit a commenté cet article, confirmant que le service de musique intégré poussait en fait les appareils à éteindre leurs alarmes.

Bien que cela ne tienne pas compte des personnes qui ont manqué une alarme sans utiliser de piste Spotify, la plupart des utilisateurs semblent réussir à s’en tenir aux sons de l’appareil plutôt qu’à une liste de lecture de leur bibliothèque personnelle. Donc, jusqu’à ce qu’un correctif soit déployé, essayez de vous en tenir à la liste de sonneries par défaut de votre appareil. Gardez votre mélange Steely Dan pour quand vous sautez dans la douche.

Repli de Spotify

Google a publié hier matin une mise à jour de son application Clock qui, sans inclure de journal des modifications, semble préparer le terrain pour qu’un correctif arrive dans les prochains jours. Selon des rapports sur Twitter et dans la section des critiques du Play Store, les alarmes synchronisées avec Spotify qui ne se déclenchent pas sont désormais remplacées par la tonalité d’alarme par défaut d’Android. Cela correspond probablement à la déclaration de Spotify selon laquelle un correctif arriverait cette semaine, bien qu’il ne soit pas clair si ce correctif est encore arrivé.

Si vous comptez sur l’application Horloge de Google pour vous réveiller tous les matins, assurez-vous que vous utilisez la version 6.4.1 en mettant à jour via le Play Store ou en installant l’APK sur APK Mirror. Cependant, si vous le pouvez, je vous suggère de rester un peu plus longtemps avec une application d’alarme tierce. Assez de critiques négatives affluent encore pour suggérer que l’application rencontre toujours des bugs, et cela ne vaut pas la peine de risquer votre routine matinale si Google n’a pas encore complètement résolu le problème.

Vous pouvez également essayer Google Clock v7 – conçu pour Android 12 mais prenant en charge les appareils plus anciens – bien qu’il n’y ait aucune preuve que cette version soit également corrigée.

Google dit que c’est corrigé

Juste à temps pour le week-end, Google et Spotify ont résolu le problème des alarmes manquantes. Selon le compte officiel de la communauté Pixel sur Reddit, les deux sociétés ont publié des mises à jour pour corriger ce bogue. De la part de Google, c’est Clock 6.4.1 – la même version que nous avons vue hier qui incluait la possibilité de revenir à une alarme par défaut si la synchronisation de la musique est interrompue. Quant à Spotify, le Play Store montre également que son application a été mise à jour le 8 septembre, bien que nous n’ayons pas d’APK pour lui correspondre.

Le message de Google dit de s’assurer que les deux applications sont mises à jour pour empêcher votre téléphone de manquer des alarmes.