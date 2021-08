Google et YouTube déploient de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants

Instagram a récemment dévoilé une série de mesures pour assurer la sécurité des enfants utilisant la plateforme. Apple a mis au point certaines fonctionnalités pour protéger les enfants — mais ils ont rencontré des problèmes de confidentialité. Au milieu de tout cela, Google, pour sa part, a annoncé une série de changements sur YouTube, la recherche et ses autres applications. Et tous sont destinés à rendre les choses plus sûres pour les enfants en ligne.

La liste des mises à jour inclut le fait de rendre privées par défaut les vidéos YouTube créées par des enfants, de permettre aux enfants ou à leurs parents de demander la suppression de leurs images des résultats de Google Image et d’activer SafeSearch par défaut.

“Certains de nos produits les plus populaires aident les enfants et les adolescents à explorer leurs intérêts, à en savoir plus sur le monde et à se connecter avec des amis. Nous nous engageons à rendre ces expériences toujours plus sûres pour eux”, a déclaré Google dans un article de blog.

YouTube supprime les contenus trop commerciaux ciblant les enfants

Détaillant les différents ajustements qu’il prévoit, Google a déclaré que sur YouTube, il allait “modifier le paramètre de téléchargement par défaut en l’option la plus privée disponible pour les adolescents de 13 à 17 ans”, ce qui permet au contenu d’être vu uniquement par l’utilisateur et qui que ce soit. choisir. Bien entendu, si les utilisateurs souhaitent que le contenu soit rendu public, ils peuvent choisir cette option.

YouTube activera également par défaut les rappels de pause et d’heure du coucher pour tous les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Il désactivera également la lecture automatique par défaut pour ces utilisateurs.

“Dans les mois à venir, nous lancerons également des contrôles parentaux supplémentaires dans l’application YouTube Kids, y compris la possibilité pour un parent de choisir un paramètre de lecture automatique par défaut “verrouillé””, a-t-il déclaré.

YouTube prendra également des mesures concernant le contenu commercial destiné aux enfants. Il a déclaré qu’il commencerait également à supprimer le contenu trop commercial de YouTube Kids, “comme une vidéo qui se concentre uniquement sur l’emballage du produit ou encourage directement les enfants à dépenser de l’argent”.

YouTube a déclaré avoir mis au point un «guide pour les parents» pour suggérer aux personnes âgées des moyens d’aider les enfants à comprendre le contenu qu’ils peuvent voir sur YouTube, y compris les promotions de produits payants.

D’autres changements importants que Google tente ont trait à sa recherche.

L’une des protections existantes qu’il offre est SafeSearch, qui permet de filtrer les résultats explicites lorsqu’il est activé et est déjà activé par défaut pour tous les utilisateurs connectés de moins de 13 ans. utilisateurs de moins de 18 ans et en faire le paramètre par défaut pour les adolescents qui créent de nouveaux comptes”, a déclaré Google.

Google désactive également par défaut l’historique des positions pour les utilisateurs de moins de 18 ans dans le monde.

De plus, donnant aux enfants plus de contrôle sur leur empreinte numérique, Google introduit une nouvelle politique qui permet à toute personne de moins de 18 ans, ou à ses parents ou tuteurs, de demander la suppression de leurs images des résultats Google Image. “Bien sûr, supprimer une image de la recherche ne la supprime pas du Web, mais nous pensons que ce changement aidera les jeunes à mieux contrôler leurs images en ligne”, a ajouté Google.

Google aidera également les parents à décider si une application convient à leur enfant avec la prochaine section de sécurité du Play Store. Les applications seront tenues de divulguer plus en détail comment elles utilisent les données qu’elles collectent.