Google étend Fast Pair à plus d’appareils, les utilisateurs de Chromebook pour une configuration plus rapide

Le géant américain de la technologie Google a annoncé plusieurs mises à jour Android visant à apporter plus de commodité aux utilisateurs, notamment l’extension de Fast Pair aux Chromebooks, téléviseurs et appareils domestiques intelligents. Les écouteurs pourront également automatiquement basculer l’audio vers une tablette à partir d’un appareil Android, a annoncé Google.

La société a également annoncé une configuration rapide du Chromebook avec les téléphones Android, tandis que les montres intelligentes basées sur Wear OS pourront désormais déverrouiller les Chromebooks et les appareils Android.

Fast Pair est une fonctionnalité courante pour les téléphones Android depuis 2017 et permet aux utilisateurs de connecter rapidement des écouteurs Bluetooth. La norme propriétaire vise la technologie d’appairage rapide d’Apple. Google prévoit désormais d’étendre Fast Pair aux appareils plus récents en s’associant avec les fabricants.

Dans quelques semaines, les utilisateurs pourront connecter automatiquement leurs écouteurs Bluetooth compatibles Fast Pair avec un Chromebook en un seul clic après l’avoir allumé, a déclaré Google. Fast Pair fonctionnera également avec les téléviseurs intelligents basés sur Android TV ou Google TV.

Les appareils domestiques intelligents fabriqués par Matter bénéficieront du support Fast Pair dans quelques semaines, permettant une connectivité instantanée à Google Home et aux applications associées.

La fonction de couplage rapide sera également étendue aux PC Windows pour que les utilisateurs puissent synchroniser rapidement les messages texte, configurer des accessoires Bluetooth et partager des fichiers à l’aide du partage à proximité. La mise à jour arrivera sur les systèmes HP, Acer et Intel plus tard cette année. Microsoft a déjà une application Votre téléphone pour les utilisateurs d’Android pour accéder aux messages et aux notifications sur les PC Windows.

La société appartenant à Alphabet a également révélé qu’elle développait une technologie pour les écouteurs compatibles Bluetooth afin de basculer automatiquement l’audio sur l’appareil que les utilisateurs écoutaient.

De plus, Google apporte la prise en charge de l’audio spatial aux écouteurs compatibles Android. Cette fonctionnalité permettra au casque d’adapter le son en fonction des mouvements de la tête. Apple prend en charge l’audio spatial sur ses appareils depuis un certain temps.

Dans une autre annonce, Google a déclaré que les utilisateurs pourraient configurer instantanément un nouveau Chromebook à l’aide de leur téléphone Android et donner accès à des informations telles que l’identifiant Google et le mot de passe WiFi sans les saisir manuellement sur le nouveau matériel.

Google activera également une fonctionnalité pour déverrouiller les Chromebooks et les téléphones ou tablettes Android via une montre connectée Wear OS appairée, similaire à la fonctionnalité « Déverrouiller avec Apple Watch » introduite l’année dernière.

