Google étend ses meilleures fonctionnalités de confidentialité à plus d’utilisateurs sur Android et iOS

Google célèbre le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité en soulignant ses efforts pour protéger la confidentialité des utilisateurs. La société a déjà annoncé qu’elle apportait un chiffrement de bout en bout aux appels Google Fi pour les téléphones Android sur le réseau. Avec l’annonce d’aujourd’hui, davantage d’utilisateurs auront bientôt la possibilité de profiter des meilleures fonctionnalités de confidentialité de Google.

Pour commencer, Google One étend ses services VPN à davantage de pays. Il est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni.

Google indique que la fonctionnalité s’étendra à l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Islande, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse, permettant à davantage de personnes de protéger leur activité de navigation. Bien sûr, cela ne s’applique qu’aux clients disposant d’un forfait de 2 To ou plus, mais Google One VPN est un avantage pratique pour l’abonnement de stockage en nuage de Google.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

De plus, la nouvelle fonctionnalité de dossier verrouillé, auparavant exclusive à Google Photos sur les appareils Pixel, sera bientôt disponible sur plusieurs des meilleurs téléphones Android. Google a fait cette annonce plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a mis en évidence de nombreuses fonctionnalités de Pixel déployées sur davantage d’appareils. Cependant, il semble que la disponibilité étendue de Locked Folder soit imminente.

Avec Locked Folder, les utilisateurs pourront protéger par mot de passe leurs images les plus sensibles, afin qu’elles n’apparaissent pas accidentellement lors du défilement de leur galerie.

Le dossier verrouillé arrivera également sur les iPhones, mais ces utilisateurs devront attendre jusqu’au début de 2022.

Google met en évidence des fonctionnalités telles que le Security Hub présent sur ses propres appareils, comme le nouveau Pixel 6, le mode HTTPS-First sur Chrome pour une connexion sécurisée et les vérifications d’URL dans Google Messages pour une navigation plus sûre.

Privé par conception

Google Pixel 6

Rapide, privé et sécurisé

Le Google Pixel 6 est le dernier produit phare de Google, doté d’un tout nouveau design et d’un processeur Tensor intelligent sur mesure, permettant des capacités d’IA intelligentes dans tout votre téléphone.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

laissez-moi échanger des personnages et des objets s’il vous plaît

Les fonctionnalités de Genshin Impact que nous aimerions voir

MiHoYo a consacré d’innombrables heures de travail pour mettre continuellement à jour Genshin Impact avec de nouvelles fonctionnalités, mais nous aimerions encore en voir quelques-unes faire leur chemin vers le jeu.