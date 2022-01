Google Exec poussant l’adoption du RCS dit qu’il « ne demande pas à Apple de rendre iMessage disponible sur Android »

Depuis plusieurs années, Google propose un nouveau protocole de communication appelé Rich Communication Services, ou RCS, conçu pour remplacer la norme SMS actuelle. RCS prend en charge les photos et vidéos de résolution supérieure, les messages audio, une taille de fichier plus importante, un cryptage amélioré, etc.



Au cours des derniers mois, le vice-président principal d’Android de Google, Hiroshi Lockheimer, a essayé publiquement de persuader Apple d’adopter la prise en charge de RCS, et au cours du week-end, il s’est de nouveau rendu sur Twitter pour dénoncer le manque de prise en charge de RCS par Apple pour iMessages.

Samedi, le Wall Street Journal a publié un article sur les adolescents avec des iPhones ostracisant leurs pairs qui ont des téléphones Android avec des messages de discussion « bulle verte ». Lockheimer a tweeté l’histoire et accusé Apple d’utiliser « la pression des pairs et l’intimidation » pour vendre des produits, déclarant qu’Apple pourrait mettre en œuvre le RCS pour résoudre certains des problèmes de messagerie qui existent entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

Le verrouillage iMessage d’Apple est une stratégie documentée. Utiliser la pression des pairs et l’intimidation comme moyen de vendre des produits est fallacieux pour une entreprise qui place l’humanité et l’équité au cœur de son marketing. Les normes existent aujourd’hui pour y remédier. https://t.co/MiQqMUOrgn — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 8 janvier 2022

Aujourd’hui, Lockheimer a de nouveau tweeté pour apporter des éclaircissements sur la déclaration, qui avait suscité pas mal de discussions sur Twitter. Selon Lockheimer, Google « ne demande pas à Apple de rendre iMessage disponible sur Android », la société souhaite simplement qu’Apple « prenne en charge la norme de l’industrie pour la messagerie moderne », alias RCS.

Nous ne demandons pas à Apple de rendre iMessage disponible sur Android. Nous demandons à Apple de prendre en charge la norme de l’industrie pour la messagerie moderne (RCS) dans iMessage, tout comme ils prennent en charge les anciennes normes SMS / MMS. – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 10 janvier 2022

Le fil Twitter de Lockheimer propose une liste de raisons pour lesquelles Apple devrait adopter RCS, telles que des accusés de lecture et des indicateurs de frappe multiplateformes, des messages sécurisés 1:1 entre les utilisateurs d’Android et d’iPhone et des SMS de groupe améliorés.

Le SMS a évolué, et c’est mieux. Vous pouvez voir les reçus de lecture, les indicateurs de frappe, de meilleurs groupes, les messages sécurisés 1:1 (groupes à venir), etc. Cette nouvelle norme s’appelle RCS, et elle est disponible dès maintenant. – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 10 janvier 2022

« La prise en charge du RCS améliorerait l’expérience des utilisateurs d’iOS et d’Android », a déclaré Lockheimer. « C’est vrai, RCS améliorera également l’expérience et la confidentialité des utilisateurs iOS. » En n’adoptant pas le RCS, Apple « retient l’industrie » et empêche les clients ‌iPhone‌ et Android d’avoir les meilleures interactions de messagerie possibles.

Lockheimer a terminé son fil Twitter en déclarant que Google est heureux de « travailler avec Apple » pour faire de l’interopérabilité RCS une réalité, ce qu’il a déjà dit.

Apple est le dernier grand échec du RCS, car les opérateurs américains qui incluent Verizon, AT&T et T-Mobile ont déjà commencé à adopter le support RCS pour les appareils Android. Apple n’a fait aucun commentaire quant à son intention d’ajouter le support RCS à l’avenir, la position de la société est donc encore inconnue.