Google exhorte les gens à enfin mettre à jour Microsoft Teams

Microsoft Teams a bloqué accidentellement les appels d’urgence sur Android, Microsoft et Google s’efforçant de trouver une solution à la faille de sécurité qui a rendu cela possible. Un correctif complet pour le problème sous-jacent arrive sur Android avec la mise à jour de janvier, mais comme nous le savons tous, cela peut prendre un certain temps avant qu’il ne soit déployé sur tous les téléphones. C’est pourquoi Google envoie maintenant des e-mails aux utilisateurs, les exhortant à mettre à jour leur application Microsoft Teams en attendant.

Alors que la plupart des gens ont probablement activé les mises à jour automatiques sur leurs téléphones Android, quelques utilisateurs peuvent les avoir désactivées ou tout simplement ne pas avoir assez d’espace libre sur leurs smartphones pour télécharger les mises à jour. Ce sont les seules personnes que Google contacte par e-mail, selon un tweet partagé par Mishaal Rahman. Il est probable que votre téléphone se soit mis à jour automatiquement depuis longtemps vers la version de Teams qui corrige le bogue, surtout si vous n’avez pas reçu d’e-mail de Google comme celui-ci.

Google explique prudemment que seul le bogue peut causer le problème, car vous avez besoin d’un ensemble spécifique de conditions préexistantes pour que Teams bloque vos appels d’urgence. Néanmoins, étant donné la fatalité potentielle du bogue, il est bon que Google contacte les utilisateurs de manière proactive et leur dise de mettre à jour leur application Teams. Au cas où quelqu’un aurait reçu l’e-mail par erreur, Google écrit que l’e-mail est sans objet si l’on a déjà mis à jour l’application après le 10 décembre 2021.

Si vous n’avez pas mis à jour Teams depuis longtemps après l’incident, il est grand temps. Assurez-vous de vous rendre sur le Play Store et de voir si un bouton de mise à jour s’affiche pour vous sur la liste Microsoft Teams, en attendant d’être exploité.

