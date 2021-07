Google exige des vaccins pour les employés alors que l’augmentation des cas de COVID-19 modifie les plans de retour au bureau

Bâtiment Google dans le quartier South Lake Union de Seattle. (Photo de fichier .)

Google a annoncé mercredi qu’il obligeait les employés américains à se faire vacciner avant de retourner sur le campus alors que les entreprises technologiques modifient leurs plans de retour au bureau avec l’augmentation des cas de COVID-19.

“La mise en œuvre variera en fonction des conditions et réglementations locales, et ne s’appliquera pas tant que les vaccins ne seront pas largement disponibles dans votre région”, a écrit le PDG de Google, Sundar Pichai, dans un article de blog. « Vous obtiendrez des conseils de vos responsables locaux sur la façon dont cela vous affectera, et nous partagerons également plus de détails sur un processus d’exception pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou d’autres raisons protégées. »

Le mandat s’appliquera d’abord aux travailleurs américains et sera ensuite requis pour d’autres bureaux mondiaux.

Google, qui emploie plus de 144 000 personnes dans le monde et plus de 7 000 dans la région de Seattle, a également prolongé sa politique de travail à domicile de plus d’un mois jusqu’au 18 octobre. la variante Delta et craignent de retourner au bureau », a écrit Pichai. « Cette extension nous laissera le temps de reprendre le travail tout en offrant de la flexibilité à ceux qui en ont besoin. »

Questions et réponses : le leader de l’ingénierie de Google dans la région de Seattle – un vétérinaire d’Amazon – sur la forte croissance et le travail à distance

D’autres entreprises et agences imposent des règles similaires avec la variante Delta hautement transmissible qui se répand à travers les États-Unis. Le président Biden prévoit d’exiger que les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux soient vaccinés ou suivent des tests réguliers et des exigences d’atténuation.

Le Wall Street Journal a noté que les exigences en matière de vaccins sur le lieu de travail sont délicates en raison de poursuites et de conflits potentiels de la part des employés.

Le monde de l’entreprise surveillera de près l’industrie technologique, étant donné que les entreprises technologiques ont été parmi les premières à se tourner vers le travail à distance lorsque la pandémie a commencé l’année dernière.

Apple a également reporté la semaine dernière le retour de ses bureaux de septembre à octobre et rétablira les exigences en matière de masques pour le personnel et les clients des magasins de détail.

En réponse à une demande de ., Amazon a déclaré qu’il obligeait les employés qui n’ont pas été vaccinés à porter des masques dans les bureaux. Le géant de la technologie de Seattle a ajusté en juin ses plans de retour au travail pour les employés de l’entreprise, en publiant des directives qui permettront un mélange de travail à distance et en personne, faisant marche arrière par rapport à la communication de mars qui vantait un « retour à une culture centrée sur le bureau. ” comme base de référence.

Amazon a déclaré en mars qu’il s’attendait à un retour au bureau à l’automne. L’entreprise a levé une exigence de masque pour les travailleurs vaccinés à l’intérieur des entrepôts en mai.

Nous avons contacté Microsoft pour obtenir des mises à jour sur son plan de retour au bureau. La société basée à Redmond, dans l’État de Washington, a commencé à rouvrir son campus en mars. Mettre à jour: Microsoft a déclaré qu’il n’avait aucune mise à jour à partager.

Mettre à jour: Facebook exige également des vaccinations pour les employés américains au bureau.