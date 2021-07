Google exigera des vaccinations COVID-19 pour les employés qui retournent au bureau

in

Alors que les vaccinations continuent de s’intensifier, la nouvelle variante Delta de COVID-19 fait de même. Au milieu d’un retour régulier au bureau pour de nombreux employés, le PDG de Google, Sunday Pichai, a publié une lettre ouverte aux employés concernant sa nouvelle politique et ses vaccinations.

Pichai a décrit la nouvelle politique de l’entreprise exigeant que tous les employés retournant au bureau soient entièrement vaccinés. Il dit que cette nouvelle exigence “variera selon les conditions et réglementations locales, et ne s’appliquera pas tant que les vaccins ne seront pas largement disponibles dans votre région”. La politique n’entrera pas en vigueur immédiatement, mais sera déployée “dans les semaines à venir” auprès des employés aux États-Unis et éventuellement dans des bureaux dans d’autres pays.

De plus, Google étend son option de travail à domicile volontaire pour les employés jusqu’au 18 octobre. Les employés ont été renvoyés chez eux en mars 2020 au milieu du début de la pandémie, et à un moment donné, il semblait que Google adopterait éventuellement un modèle de travail flexible en septembre de cette année. Cependant, la pandémie en cours a peut-être étouffé ces plans.

Pichai déclare que même s’il est excitant de voir des employés revenir sur le campus, “nous reconnaissons que de nombreux googleurs constatent des pics dans leurs communautés causés par la variante Delta et sont préoccupés par le retour au bureau”. La variante semble être beaucoup plus transmissible que les versions précédentes et a commencé à provoquer une augmentation des cas dans de nombreuses régions.

Google continuera de surveiller la situation et donnera aux employés un préavis de 30 jours concernant les mises à jour de ses “plans de retour complet au bureau” en cas de changement. Plus de détails seront également fournis aux employés ayant des conditions particulières et qui ne peuvent pas se faire vacciner.

L’entreprise aurait réussi à économiser jusqu’à 1 milliard de dollars en un an grâce au départ de ses employés. Cependant, lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de mardi, Google a déclaré qu’il s’attendait à une augmentation des effectifs au second semestre de l’année à mesure que les employés retournaient au travail.

