Google explique comment fonctionne le Private Compute Core d’Android

Android 12 a mis l’accent sur la confidentialité et la sécurité avec des fonctionnalités telles que les bascules du microphone et de la caméra et un tableau de bord de confidentialité bien meilleur. La plupart de ces fonctionnalités sont bien expliquées, mais le « noyau de calcul privé » était un peu un mystère. Nous et d’autres avons spéculé sur ce qu’il fait exactement et comment, mais un commentaire récemment découvert par Diane Hackborn, développeur de longue date de Google, explique tout.

Le commentaire de Hackborn a été publié sur un article de XDA cet automne et récemment repéré par l’ancien rédacteur en chef de XDA Mishaal Rahman. Hackborn, qui travaille sur Android depuis les premiers jours, a précisé que le Private Compute Core n’est pas lié à l’exécution de machines virtuelles. Vous pouvez lire le commentaire de Hackborn dans son intégralité ci-dessous.

L’essentiel, tel que nous l’avons compris, semble être dans l’ensemble correct, cependant. Le noyau de calcul est un nouveau type de bac à sable, rejoignant des bacs à sable pour les applications, les processus isolés et les modules système de bas niveau. Il est destiné à conserver des données personnelles sensibles qui aident à personnaliser l’expérience Pixel, mais il dispose d’un nombre limité d’autorisations et n’est pas en mesure d’interagir avec la plupart des autres parties du système. Par exemple, il n’a pas du tout accès au réseau.

Hackborn note également que ces fonctionnalités ne sont pas nécessairement uniques aux Pixels. Le Private Compute Core suit le document de définition de compatibilité Android (CDD) pour la capture de contenu et la recherche d’applications, en particulier l’avertissement selon lequel les développeurs doivent veiller à n’exposer ces données qu’à des services spécifiques tels que l’interface utilisateur du système et les contacts.

Il y a encore une ride (n’est-ce pas toujours le cas ?) en ce qui concerne le Private Compute Core. Après s’être efforcé de changer de nom en Private Compute Core pendant la version bêta, Android 12 semble être passé à l’appel de « Android System Intelligence » dans les paramètres du système. Nous ne savons pas dans quelle mesure cette image de marque sera exposée aux utilisateurs, mais c’est ce qu’elle dit en ce moment. Voir ci-dessus pour une comparaison entre la version initiale et le menu actuel. Quel que soit son nom, vous pouvez utiliser le menu System Intelligence pour désactiver les fonctionnalités de personnalisation telles que les réponses intelligentes ou pour simplement supprimer vos données de personnalisation antérieures.

