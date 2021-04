Google explique la raison du plantage des applications Android et détaille les mesures d’atténuation

Crédit: David Imel / Autorité Android

Google a détaillé les raisons de la vague de plantages d’applications Android le mois dernier, un problème de configuration WebView en était la cause principale.Google prévoit d’améliorer ses mesures de déploiement WebView et Chrome pour atténuer les problèmes futurs.

Cela fait près d’un mois que les utilisateurs d’Android ont été confrontés à des plantages d’applications aléatoires, à cause d’un problème Android System WebView. Maintenant, Google a enfin publié des détails sur comment et pourquoi ce processus clé du système Android a mis le système d’exploitation à genoux.

Dans une déclaration publiée cette semaine par l’équipe Workspace de Google (via 9to5Google), le problème remonte à “la technologie d’expérimentation et de configuration de Chrome et WebView”. Cela a affecté la capacité des applications à afficher correctement le contenu Web, entraînant des plantages de Gmail et d’autres applications Google.

«Le correctif nécessitait la distribution des binaires mis à jour pour Chrome et WebView; ces nouvelles versions ont été mises à disposition pour distribution via Google Play pour des mises à jour automatiques et manuelles », poursuit le communiqué. Une nouvelle mise à jour de WebView était disponible un jour après le signalement des plantages. Chrome a également reçu une mise à jour rapidement par la suite.

Bien que le problème ait été rapidement résolu, Google veut s’assurer qu’il ne se reproduira plus. Il a promis de mettre en œuvre des mesures pour atténuer les futurs plantages d’applications liés à WebView. Celles-ci incluent l’amélioration des politiques de déploiement, «l’accélération» des mises à jour de WebView et Chrome dans le Play Store et la mise en œuvre d’un «mode sans échec» pour WebView. Ce dernier garantira que WebView reviendra à un état de fonctionnement connu antérieur en cas de problème.

Comme mentionné par Google, les récentes mises à jour de Chrome et Android System WebView remédient au problème de plantage de l’application. Donc, si vous constatez toujours que certaines applications se bloquent sur votre appareil, envisagez de mettre à jour ces services.