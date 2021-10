Google explique le nouveau panneau Internet d’Android 12, dit qu’il est «plus intuitif»

Android 12 a introduit de nombreuses modifications de l’interface utilisateur, notamment dans le menu Paramètres rapides. Un changement dont les utilisateurs n’ont pas été trop enthousiastes est le nouveau panneau Internet, qui combine et remplace les bascules Wi-Fi et données autonomes. Google a apparemment remarqué les plaintes car il essaie maintenant de défendre les changements.

Dans un article publié lundi par la communauté, Google a expliqué son processus de réflexion derrière le nouveau panneau Internet. La plainte est que les utilisateurs ne peuvent plus activer ou désactiver les données ou le Wi-Fi depuis l’onglet d’un bouton ; la vignette Internet ouvre un menu séparé où les données mobiles et les connexions Wi-Fi peuvent être consultées, et à partir de là, elles peuvent être activées ou désactivées, ajoutant ainsi une étape au processus.

D’après nos études d’utilisateurs, nous avons constaté que la majorité des utilisateurs désactivent le Wi-Fi afin de forcer leur téléphone à se connecter au cellulaire. Cela se fait généralement en réponse à une mauvaise connexion Wi-Fi et à l’absence d’un autre moyen pour que le téléphone se connecte explicitement à l’opérateur de l’utilisateur. Les utilisateurs qui désactivent le Wi-Fi oublient souvent de le réactiver, ce qui peut entraîner une utilisation excessive des données mobiles.

Google dit qu’il a mis en œuvre le changement pour faciliter le passage aux données mobiles « en deux clics rapides » pour soulager les utilisateurs d’un « point douloureux » qu’ils avaient sur certains des meilleurs téléphones Android. Tout en reconnaissant qu’il a fallu un certain temps pour s’habituer au changement, les utilisateurs ont finalement trouvé qu’il s’agissait d’une solution plus intuitive.

De plus, alors que Google note que le nouveau panneau Internet n’est pas accessible à partir de l’écran de verrouillage pour le moment, cette fonctionnalité devrait figurer dans un prochain Pixel Feature Drop trimestriel.

Bien que nous n’ayons pas eu de Pixel Feature Drop le mois dernier en raison de la sortie imminente d’Android 12, nous devrions en attendre un en décembre où cela et de nouvelles fonctionnalités devraient arriver sur le Pixel 6.

Et bien que cela ne vous plaise peut-être pas, Google n’a apparemment pas mis en œuvre le changement sans y avoir réfléchi. Cependant, cela peut ne pas être suffisant pour les utilisateurs qui préfèrent avoir un accès direct à ces paramètres.

