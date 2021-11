Google explique les compromis qui ont conduit aux plaintes de charge lente du Pixel 6

Google a répondu aux allégations selon lesquelles les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne se chargent pas aussi vite que certains l’avaient prévu, confirmant que leurs vitesses de charge sont un compromis délibéré pour une meilleure autonomie de la batterie. Il fait suite à un rapport d’Android Authority qui a révélé que la consommation électrique maximale des téléphones était d’environ 22 W, bien en deçà des 30 W dont la dernière brique de chargement USB-C de Google est techniquement capable.

Écrivant dans un message d’assistance communautaire, un porte-parole de Google a confirmé que la consommation électrique maximale du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro est respectivement de 21 W et 23 W lorsqu’il est utilisé avec sa brique de chargement USB-C de 30 W. Ils ont ajouté que les vitesses de charge diminuent également à mesure que les batteries des téléphones se remplissent pour préserver leur longévité.

Dans leur article, ils notent que ces chiffres sont le résultat inévitable de compromis sur les batteries. « Une batterie peut être conçue pour une densité d’énergie élevée ou pour une capacité de charge rapide, ce qui nécessite un compromis sur la capacité pour minimiser la dégradation de la batterie », a déclaré le porte-parole. En d’autres termes, un téléphone peut offrir une longue durée de vie de la batterie ou une charge rapide, mais il ne peut pas faire les deux en même temps. Ainsi, Google a donné la priorité à une durée de vie de la batterie plus longue et a conçu les téléphones pour qu’ils consomment une quantité d’énergie plus modeste lors de la charge.

Cela correspond à ce que nous avons observé dans notre examen des deux téléphones :

« Même si vous utilisez un chargeur suffisamment puissant, aucun des deux téléphones ne se charge particulièrement rapidement. Google ralentit agressivement la charge une fois qu’elle a dépassé les 80 % pour préserver la longévité des cellules de la batterie, et comme ces batteries sont si grosses, la charge complète peut prendre beaucoup de temps. Heureusement, grâce à la longue durée de vie de la batterie, vous n’aurez probablement à recharger que lorsque vous dormez de toute façon.

Bien que les documents d’assistance de Google n’indiquent jamais explicitement les vitesses de charge des nouveaux téléphones, leur compatibilité avec la brique de charge de 30 W de Google (vendue séparément) a été considérée par beaucoup comme signifiant que leurs vitesses de charge maximales dans le monde réel approcheraient le niveau de 30 W, et seraient loin plus rapide que la charge de 18 W prise en charge par le Pixel 5. Mais en réalité, le rapport d’Android Authority a révélé que la consommation électrique réelle des deux téléphones culminait à 22 W et était en moyenne d’environ 13 W au cours d’un cycle complet.

Cela a pour effet que les téléphones se chargent beaucoup plus lentement que prévu, Android Authority constatant que le Pixel 6 Pro prend près de deux heures pour atteindre une charge complète. C’est 49 minutes plus lent que le Galaxy S21 Ultra de Samsung, qui a une batterie de taille similaire mais qui n’est annoncé qu’avec des vitesses de charge rapide de 25 W. En fait, la consommation électrique de Google est si conservatrice que son chargeur de 30 W ne charge complètement un Pixel 6 Pro que 10 minutes plus vite que son ancien chargeur de 18 W.

Google n’a jamais prétendu que les téléphones se chargeaient à 30W. Au lieu de cela, il a annoncé le temps qu’il faut pour passer de 0 à 50 et 80% lorsqu’il est chargé à l’aide de son chargeur de 30 W – 30 minutes et environ une heure, respectivement. Ceci est conforme à ce qu’Android Authority a trouvé dans ses tests.

En plus des vitesses de charge, Google a également récemment précisé que les performances apparemment lentes du scanner d’empreintes digitales des téléphones étaient dues à leurs « algorithmes de sécurité améliorés ». Il a ensuite publié une mise à jour contenant « certaines améliorations des performances du capteur d’empreintes digitales », bien que les améliorations apportées semblaient être minimes dans la pratique.