Google explique pourquoi le scanner d’empreintes digitales du Pixel 6 peut être lent

Il y a beaucoup à faire avec les Google Pixel 6 et 6 Pro, mais leurs scanners d’empreintes digitales ne font pas partie de ces choses. Depuis la sortie du Pixel 6 en octobre, les utilisateurs se plaignent de son scanner d’empreintes digitales lent et peu fiable qui rend le téléphone difficile à déverrouiller. Google a finalement répondu à ces plaintes, et bien qu’il ait fourni une explication, il n’a pas vraiment proposé de solution solide (via Engadget).

Nous sommes désolés pour les tracas. Le capteur d’empreintes digitales Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité améliorés. Dans certains cas, ces protections supplémentaires peuvent prendre plus de temps à vérifier ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur. Essayez les étapes de dépannage : https://t.co/uTbifE5Uyo. Merci. ^Lévi – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 6 novembre 2021

Dans une réponse sur Twitter, Google attribue le problème aux « algorithmes de sécurité améliorés » utilisés par le scanner d’empreintes digitales du Pixel 6. Google dit que ces mesures de sécurité peuvent rendre votre empreinte digitale « plus longue à vérifier ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur ». Il fournit ensuite un lien vers une page d’assistance Google qui n’offre vraiment pas beaucoup d’aide, en plus de suggérer de s’assurer que vos doigts sont propres et que vous utilisez un doigt que vous avez enregistré avec le téléphone.

Les réponses d’autres utilisateurs de Twitter suggèrent qu’il peut s’agir d’un problème matériel. Le Pixel 6 utilise un scanner d’empreintes digitales optique sous l’écran au lieu d’un scanner à ultrasons rapide comme le Samsung Galaxy S21, qui, selon certains utilisateurs, pourrait être la raison des mauvaises performances du capteur. Mais comme l’a noté Engadget, d’autres utilisateurs sur Reddit disent que le scanner optique d’empreintes digitales fonctionne bien sur leurs téléphones OnePlus, indiquant peut-être un problème logiciel spécifique au Pixel 6.

Pour l’instant, il semble qu’il n’y ait pas de solution claire au scanner d’empreintes digitales capricieux du Pixel 6, et la réponse de Google est au mieux vague. On ne sait pas si Google peut corriger le problème dans une mise à jour logicielle ou si le système de sécurité dit «amélioré» du scanner est vraiment pointilleux en ce qui concerne les impressions. The Verge a contacté Google avec une demande de commentaire mais n’a pas eu de réponse immédiatement.

Jusqu’à ce que Google décide de ressusciter le déverrouillage du visage, qui avait ses propres failles de sécurité, vous n’aurez qu’à saisir votre code PIN. Sinon, le Pixel 6 testera votre patience pendant que vous essayez de scanner votre empreinte digitale encore et encore.