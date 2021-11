Google explique pourquoi les Pixel 6 et Pixel 6 Pro se chargent si lentement

Google est une fois de plus sur la défensive alors qu’il essaie d’expliquer pourquoi les premiers utilisateurs trouvent que les vitesses de charge des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont plus lentes que prévu.

Le lancement du Pixel 6 a été tout sauf fluide pour Google. Lorsque des fuites ont révélé pour la première fois le design du téléphone, nous avons été agréablement surpris de voir un smartphone phare moderne. Ensuite, Google a annoncé que sa propre puce Tensor personnalisée alimenterait les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. L’excitation entourant l’arrivée des nouveaux téléphones était palpable. Mais ensuite, le téléphone s’est réellement lancé.

Presque toutes les histoires sur le Pixel 6 au cours des dernières semaines ont porté sur les problèmes du téléphone. Le capteur d’empreintes digitales n’est pas cohérent, le téléphone compose au hasard des contacts fantômes, l’affichage scintille lorsque le téléphone est éteint – la liste est longue. Lentement mais sûrement, Google essaie de résoudre ces problèmes, et l’a fait cette semaine via un article sur ses forums de support.

Les problèmes de Pixel 6 continuent de s’accumuler

Google Pixel 6 et 6 Pro. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Début novembre, Android Authority a mis à l’épreuve les capacités de charge des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Comme le site l’a noté à l’époque, la page d’assistance officielle de Google Pixel 6 indique ce qui suit :

Charge rapide : Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec Google 30 W USB-C. Les taux de charge filaire rapide sont basés sur l’utilisation du chargeur Google 30 W USB-C branché sur une prise murale. Compatible avec les adaptateurs USB PD 3.0 PPS. La vitesse de charge dépend de nombreux facteurs, notamment l’utilisation pendant la charge, l’âge de la batterie et la température ambiante. La vitesse de charge réelle peut être plus lente.

Inutile de dire que la vitesse réelle de la charge rapide n’est pas claire. Android Authority a décidé de tester la vitesse de charge du Pixel 6 lui-même et a constaté que quel que soit le chargeur utilisé, il ne pouvait pas dépasser 22 W de puissance. Google a maintenant publié une réponse officielle pour clarifier les choses.

Google explique les vitesses de charge lentes du Pixel 6

Source de l’image du port Google Pixel 6 Pro : Christian de Looper pour .

Mercredi, Camille Vogl de Google a publié une longue explication sur le fonctionnement de la charge sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Comme elle l’explique, Google a conçu les cellules à haute densité énergétique du Pixel 6 « pour trouver un équilibre entre la durée de vie de la batterie, la longévité et la charge rapide ». Quelle que soit l’alimentation provenant de la prise, la puissance réelle fournie au Pixel 6 variera pendant la charge.

Google a optimisé la batterie du Pixel 6/Pro pour qu’elle se charge plus rapidement lorsque le niveau de la batterie est faible. En utilisant le chargeur 30 W de Google, la batterie du Pixel 6 peut atteindre 50 % en 30 minutes environ et 80 % en une heure environ. Vogl a également révélé que la puissance de crête que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro tirent du chargeur filaire est respectivement de 21 W et 23 W. Les vitesses moyennes sont encore plus lentes sur une session de charge complète.

Il convient de noter que Google n’avait pas précédemment confirmé les vitesses de charge du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Bien sûr, les consommateurs supposaient que les téléphones tireraient pleinement parti du propre chargeur 30W de Google. Sur la base de ce message sur le forum, il est maintenant clair que ce n’est pas le cas.

Google a trébuché sur lui-même à plusieurs reprises lors du déploiement du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Tout ce drame et cette intrigue auraient pu être évités si Google avait simplement été clair sur les capacités de charge du nouveau téléphone dès le départ. Au lieu de cela, les consommateurs doivent attendre les messages des forums en réponse aux articles de blog. On peut au moins espérer que Google tire des leçons tout au long de ce processus.