Google fabriquera le Pixel 6 en Chine pour éviter les retards de lancement

La série Pixel 6 révélée il y a quelques semaines indique que les ambitions du smartphone de Google ont été rajeunies. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro promettent d’être meilleurs que leurs prédécesseurs dans pratiquement tous les domaines. Ce seront des téléphones phares dotés de la première puce personnalisée de Google pour les appareils mobiles. Et les acheteurs devront débourser plus d’argent que l’année dernière pour un tout nouveau Pixel 6. Google déploiera un effort marketing plus important que jamais pour vendre le Pixel 6, et ses ambitions de magasin de détail le prouvent. Mais Google aura-t-il suffisamment de stock de Pixel 6 le jour du lancement ? Y aura-t-il des retards ? Un nouveau rapport met en lumière les efforts de Google pour fabriquer la série Pixel 6 alors que la variante delta du coronavirus alimente une autre vague massive d’infections.

Google a notoirement échoué à proposer un équivalent iPhone réussi malgré la vente de ses propres téléphones pendant plus d’une décennie. Mais les téléphones Nexus et Pixel n’ont jamais réussi à conquérir une part significative du marché. Même lorsqu’il y avait une demande pour une version particulière de Pixel, Google n’aurait pas assez de stock pour tout le monde.

Maintenant que Google semble déterminé à offrir un meilleur rival iPhone qu’auparavant, il fait face à un énorme barrage routier. La crise sanitaire pourrait impacter la production du Pixel 6.

Date de lancement du Pixel 6

Google a surpris les fans de Pixel avec un lancement inattendu de Pixel 6 il y a quelques semaines. Ce n’était pas une conférence de presse complète sur le Pixel 6. Cela arrivera probablement début octobre. Google a dévoilé le design, annoncé la nouvelle puce Tensor et répertorié les principales spécifications du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Mais Google ne nous a jamais donné de prix ou de date de sortie pour les téléphones.

Un rapport de Nikkei indique que les entreprises américaines, dont Amazon, Apple et Google, ont du mal à déplacer la production de nouveaux appareils de la Chine au Vietnam. Ces entreprises ont commencé à chercher d’autres voies d’approvisionnement alors que les relations entre les États-Unis et la Chine continuaient de se détériorer au cours des dernières années. Mais la pandémie est en train de changer tout cela, obligeant certains d’entre eux à retourner en Chine.

La série Pixel 6 est directement impactée. Google prévoyait de fabriquer le combiné au Vietnam, mais ce n’est plus le cas. Des personnes proches du dossier ont déclaré au site que Google souhaitait déplacer la production de téléphones Pixel dans le nord du Vietnam l’année dernière. Mais la pandémie a tout interrompu. Le Pixel 6 sera fabriqué en Chine, tout comme le Pixel 5 l’année dernière.

Cela suggère que les retards de sortie du Pixel 6 ne devraient pas être un souci. Google est resté en Chine pour éviter les problèmes de fabrication. Le rapport explique que la délocalisation de la production au Vietnam est compliquée. COVID-19 continue d’avoir un impact sur les voyages dans la région, et les restrictions pourraient entraîner des retards. C’est parce que la force d’ingénieurs vietnamiens n’est pas assez importante pour gérer facilement la production de nouveaux appareils.

Les AirPods 3 connaîtront le même sort

Un responsable de la chaîne d’approvisionnement a déclaré à Nikkei qu’il était plus facile de fabriquer au Vietnam des produits déjà en production de masse que de commencer à produire de tout nouveaux appareils. C’est à cause des restrictions de voyage actuelles qui rendraient plus difficile pour les ingénieurs de se déplacer librement entre le Vietnam et la Chine à des fins de formation.

Le Pixel 6 n’est pas le seul nouvel appareil que les fournisseurs assembleront en Chine. Apple fabrique les nouveaux AirPods 3 en Chine, malgré le déplacement de la production d’AirPods de la génération précédente au Vietnam il y a deux ans. Le fabricant d’iPhone a également retardé ses plans pour déplacer une partie de la production de MacBook et d’iPad au Vietnam.

La production d’Amazon de sonnettes intelligentes, de caméras de sécurité et de haut-parleurs a connu des retards au Vietnam depuis mai. Le pays a connu une augmentation des cas qui ont conduit à des mesures de prévention COVID plus strictes.

Le Pixel 6 devrait être lancé dans les magasins en octobre, en supposant que Google respecte son calendrier de sortie habituel de Pixel. Les AirPods 3 devraient arriver mi-septembre, aux côtés de l’iPhone 13.