Google facilite la recherche d’applications Wear OS sur (et en dehors) de votre poignet

Google a réorganisé l’expérience Play Store pour les applications de montre sur Wear OS et votre téléphone Android. Le Play Store sur Wear OS dispose désormais d’une interface influencée par Android 12 qui est plus facile à naviguer. Le Play Store sur Android, quant à lui, vous aide désormais à trouver des applications de montre et des visages avec des installations améliorées.

Google est bien conscient que Wear OS doit faire un grand retour, et cela s’étend désormais à la recherche (et à l’installation) d’applications de montres connectées. La société déploie une expérience Play Store remaniée qui devrait vous aider à trouver ces applications, que vous regardiez sur votre poignet ou votre téléphone Android.

Les changements les plus importants concernent la recherche d’applications sur Wear OS lui-même. Le Play Store dispose désormais d’une interface influencée par Material You d’Android 12, y compris des cartes plus faciles à lire. Le magasin gérera également de manière «fiable» les achats intégrés en vous dirigeant vers votre téléphone Android ou un lien de navigateur Web.

Il est également beaucoup plus facile de trouver des applications Wear OS sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter des filtres “Regarder” et “Visages de montre” à votre recherche pour limiter les résultats au logiciel de montre intelligente, et il existe de nouvelles sections organisées dans les pages de catégorie Wear OS. Lorsque vous trouvez une application que vous souhaitez, vous pouvez appuyer sur un bouton « installer » pour installer ce titre sur toutes les montres compatibles que vous possédez.

L’expérience améliorée des applications Wear OS devrait toucher tout le monde dans les “semaines à venir”, a déclaré Google. Vous aurez besoin d’au moins Wear OS 2.x sur votre montre.

La nouvelle arrive quelques jours seulement avant les débuts largement répandus de la Galaxy Watch 4 à la mi-août, lorsque Samsung devrait officieusement lancer son premier appareil Wear OS utilisant l’interface One UI Watch. Cela suggère que Google est déterminé à résoudre bon nombre des problèmes qui ont freiné Wear OS, y compris la découverte des applications – vous n’aurez pas à vous demander s’il existe une version de montre d’une application utile, ou à avoir du mal à télécharger un logiciel une fois que vous l’ai trouvé.