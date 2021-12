Google facilite la recherche de soins de santé lors de l’inscription ouverte

L’inscription ouverte est à nos portes pour ceux d’entre nous qui vivent aux États-Unis. Cela signifie qu’il est temps de faire le tour des plans de soins de santé pour 2022. Cependant, si vous vivez aux États-Unis, vous savez à quel point le système de santé est en désordre et à quel point le système de santé est confus. il peut s’agir de trouver le bon médecin. Google veut aider à atténuer une partie de cette confusion avec quelques nouvelles fonctionnalités qu’il introduit dans la recherche Google.

Google souligne comment, lorsque vous utilisez la recherche ou les cartes pour trouver des médecins dans votre région, vous pouvez rapidement rechercher les types d’assurance qu’ils acceptent. Cela se trouve généralement dans les informations commerciales sous les heures d’ouverture.

Google étend cela en permettant aux utilisateurs de filtrer facilement les médecins qui acceptent l’assurance-maladie, généralement disponible pour les 65 ans et plus. Lors de la recherche de médecins sur les meilleurs téléphones Android, une puce Medicare apparaîtra dans les résultats locaux que les utilisateurs peuvent sélectionner, et les résultats de la recherche correspondront aux critères.

De plus, Google facilite la recherche de soins de santé accessibles grâce à une nouvelle option qui permet aux prestataires de soins de répertorier les langues parlées dans leurs bureaux. Selon Google, cela comprend plus d’une douzaine de langues telles que l’espagnol et la langue des signes américaine.

Google s’assure de vérifier que les médecins et les prestataires de soins de santé tiennent leurs informations à jour, ce qui aidera sûrement de nombreux Américains qui tentent de naviguer dans ce système déroutant avant la date limite du 15 décembre.

