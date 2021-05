Google facilite la vente en ligne pour les petites entreprises sur Shopify grâce à la poussée du commerce électronique

La découvrabilité pour les marchands se ferait sur Google Maps, Images, Lens, YouTube en dehors de la recherche Google.

Technologie pour les MPME: Les petites entreprises ont été au centre des préoccupations de Google, à l’instar de toutes les autres sociétés technologiques dans le monde. La société cherche maintenant à améliorer l’expérience des détaillants en matière de vente en ligne grâce à un partenariat approfondi avec la plate-forme de commerce électronique Shopify. Les 1,7 million de marchands qui vendent dans le monde sur Shopify, qui commence également à concurrencer Amazon et Flipkart en Inde, seront désormais en mesure de rendre leurs produits détectables sur Google «en quelques clics», a annoncé Google lors de son I / O Événement de développement.

La découvrabilité se ferait sur Google Maps, Images, Lens, YouTube en dehors de la recherche Google. “L’année dernière, nous avons rendu gratuit pour les marchands la possibilité de vendre leurs produits sur Google. Maintenant, nous introduisons un nouveau processus simplifié qui aide les 1,7 million de marchands de Shopify à rendre leurs produits détectables sur Google en quelques clics », a déclaré la société dans un article de blog. Cependant, il n’a pas divulgué d’autres informations au-delà de cela.

Les e-mails adressés à Google et Shopify n’ont pas suscité de réponse immédiate pour obtenir des détails sur le partenariat au moment du dépôt de ce rapport.

«La découverte est la première étape d’un processus d’achat de produit qui se déroule sur une plate-forme externe, peut-être hors ligne ou en ligne, mais pas sur un actif numérique ou physique de l’entreprise en dehors de son interne. La découvrabilité sur les plates-formes de commerce électronique est loin d’être proche de ce que Google a à offrir en termes d’achats d’un produit. Vous devrez peut-être parcourir plusieurs pages pour trouver un produit que vous recherchez, mais cela en soi fait une grande différence si des plates-formes plus petites comme Shopify commencent à s’intégrer et à s’associer à Google. Cette découvrabilité va certainement stimuler de nombreux commerçants », a déclaré Arnav Gupta, analyste chez Forrester Research à Financial Express Online.

Pour les acheteurs, trouver des achats sur Google de plus en plus importants et faciles, et attirer les vendeurs était peut-être l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise a rendu la vente moins chère pour les vendeurs de Google. Il a annulé des frais de commission en juillet de l’année dernière pour les vendeurs participant à son expérience d’achat sur Google. La société avait également précédemment rendu la vente gratuite pour les marchands sur Google, affichant principalement des listes gratuites dans les résultats de recherche sur l’onglet Google Shopping. C’était indépendamment du fait que les marchands fassent de la publicité sur Google. Le rapprochement avec Shopify était également important pour l’entreprise de ce point de vue. Surtout, Shopify s’était associé l’année dernière à TikTok et Facebook pour aider sa base de marchands à atteindre des clients potentiels sur les deux plates-formes.

«À mesure que nous éliminons les obstacles tels que les frais et améliorons notre technologie, nous avons constaté une augmentation de 70% de la taille de notre catalogue de produits et une augmentation de 80% du nombre de marchands sur notre plate-forme», a ajouté Google. La société a également montré comment son Shopping Graph – l’ensemble de données en temps réel sur les produits, l’inventaire et les marchands – étudie les informations sur les produits, les vendeurs, les marques et les données d’inventaire reçues des marques et des détaillants et, sur la base des sessions d’achat en ligne des clients, il connecte les acheteurs. personnes avec plus de 24 milliards d’annonces provenant de millions de marchands sur Internet.

