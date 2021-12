Google facilite les jeux Android sur Windows 11

L’une des meilleures fonctionnalités de Windows 11 est qu’il prendra en charge les applications Android. Mais ce n’est pas encore le cas. Microsoft n’a pas conclu d’accord avec Google pour amener Google Play sur Windows. Par conséquent, vous ne pouvez pas installer officiellement Google Play sur Windows 11. Vous devez utiliser Amazon et obtenir l’Appstore du détaillant pour exécuter certaines de vos applications Android préférées sur votre ordinateur portable ou de bureau. Mais même dans ce cas, il y a une grosse mise en garde. Microsoft n’a mis l’Amazon Appstore à la disposition des utilisateurs que récemment, et seuls les initiés aux États-Unis peuvent en profiter.

Cela dit, il y a de bonnes nouvelles à venir pour les utilisateurs d’Android qui possèdent des machines Windows. Google veut amener les jeux Android sur Windows. Et pas seulement Windows 11, mais aussi Windows 10.

Windows obtient Android de Google en 2022

C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur expérience Android-Windows. Mais le problème est que Google n’a confirmé que la prise en charge de Google Play pour Windows pour les jeux. Cela signifie que le reste des applications Android que vous voudrez peut-être exécuter sur les PC Windows 11 et Windows 10 ne seront pas officiellement disponibles. Du moins au début.

« À partir de 2022, les joueurs pourront découvrir leurs jeux Google Play préférés sur plus d’appareils : basculer de manière transparente entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et bientôt un PC Windows », a déclaré Greg Hartrell à The Verge. « Ce produit conçu par Google apporte le meilleur de Google Play Games à davantage d’ordinateurs portables et de bureau, et nous sommes ravis d’étendre notre plate-forme pour que les joueurs puissent profiter encore plus de leurs jeux Android préférés. »

Hartrell est le directeur produit de Google pour les jeux sur Android et Google Play.

Ce n’est pas un service de streaming de jeux

Par ailleurs, le porte-parole de Google, Alex Garcia-Kummert, a déclaré que la société avait créé l’application Windows sans l’aide de Microsoft.

Cette version Windows de l’application de jeux Android permettra aux joueurs de reprendre leurs sessions sur PC après les avoir jouées sur Android ou Chrome OS.

À première vue, Google est intéressé à prendre pied dans l’industrie des jeux. Faire jouer les jeux Android sur tous les appareils disponibles, à l’exception de l’iPhone, de l’iPad et du Mac, contribuerait à faire progresser les objectifs de jeu de Google.

La société gère également son propre service de streaming de jeux, Stadia, qui transforme n’importe quel appareil en console. Mais l’application de jeux Android pour Windows ne diffusera pas les jeux. Au lieu de cela, les utilisateurs les exécuteront localement, ce qui signifie qu’ils devront les installer sur les appareils Windows 11 ou 10.

Google n’a pas révélé quand l’application de jeux Windows Android sera disponible pour les utilisateurs. La société vient de le taquiner lors de l’événement The Game Awards jeudi.

Si vous souhaitez exécuter plus que des jeux Android sur Windows 11, vous pouvez installer Amazon Appstore dès qu’il sera disponible. Ou vous pouvez installer l’expérience non officielle de Google Play sur Windows 11 immédiatement.