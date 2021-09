Google facilite l’identification des publicités frauduleuses avec un outil de style Facebook

Google double la transparence des annonces pour les consommateurs. La société a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’avoir un aperçu des campagnes précédentes menées par des annonceurs sur Google en plus de leur identité.

Les nouvelles pages d’annonceurs offriront aux utilisateurs un moyen rapide d’en savoir plus sur les annonces qu’ils voient sur le moteur de recherche, telles que le nom légal des annonceurs, leur pays d’origine et les annonces qu’ils ont diffusées au cours des 30 derniers jours. À l’aide de certains des meilleurs téléphones ou ordinateurs portables Android, ces informations sont accessibles en appuyant sur le menu “À propos de cette annonce”, puis sur une option indiquant “Voir plus d’annonces de cet annonceur”.

C’est un moyen pratique d’en savoir plus sur une marque dont vous n’avez jamais entendu parler avant de faire un achat. Mais, plus important encore, les nouvelles divulgations visent à aider les consommateurs à identifier les publicités potentiellement frauduleuses qui peuvent être facilement mises en place sur Google (et Facebook), selon une enquête de Which.

Les pages d’annonceurs de Google sont similaires à la bibliothèque d’annonces de Facebook en ce sens qu’elles fournissent plus d’informations sur les annonces que les gens voient dans l’écosystème du réseau social. Il s’appuie également sur une politique précédente mise en œuvre par Google l’année dernière, exigeant que tous les annonceurs vérifient leur identité avant que leurs campagnes puissent être publiées. Jusqu’à présent, ce programme a vérifié les annonceurs dans plus de 90 pays.

À l’instar de son programme de vérification, la nouvelle fonctionnalité de transparence de Google vous permet de distinguer les publicités légitimes des publicités frauduleuses. Vous pouvez choisir de signaler une annonce susceptible d’enfreindre les règles de Google concernant les contenus interdits tels que les produits de contrefaçon et les produits dangereux, ainsi que les pratiques restreintes, directement depuis le menu de transparence. Les publicités non conformes seront supprimées.

Ces divulgations seront d’abord rendues disponibles aux États-Unis dans les prochains mois. Google a l’intention d’étendre les pages d’annonceurs à davantage de territoires l’année prochaine, en vue d’ajouter plus de types de divulgations au menu.