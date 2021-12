NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les utilisateurs d’Android dont la fonction « Hey Google » sur leurs appareils et demandent à être chantés une chanson sont bercés par de la musique vantant les avantages du vaccin contre le coronavirus.

« Hey Google, chante-moi une chanson », ont demandé les utilisateurs d’Android à travers le pays à l’assistant Google et sont ensuite soumis à la « chanson de vaccination », selon un rapport de PJ Media.

Fox News Digital a confirmé le rapport en utilisant une tablette Android et en demandant à Google de chanter une chanson.

« Fêtons que nous avons le vaccin », dit la chanson. « Pour nous aider à apporter un changement à cette vieille routine. Cela peut nous aider à renforcer nos immunités. Tout en prenant soin de nos communautés. Les vaccins sont sûrs et une étape importante. Vers une ouverture et une nouvelle poignée de main. Et aller quelque part où nous ne pouvions pas visite pendant des mois. Protéger nous-mêmes et le monde à la fois. »

La chanson continue : « Les scientifiques ont travaillé jour et nuit. En un temps record, ils ont trouvé un moyen. Comme des super-héros avec des masques et des gants. Ils nous aident à revenir à ce que nous aimons. »

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont contesté la chanson, publiant sur Twitter que la chanson sur le vaccin équivalait à de la « propagande » et mettant en ligne des vidéos sur YouTube exprimant leur mécontentement à l’égard du choix de Google.