Google fait l’objet d’un autre procès ciblant les frais élevés des applications Play Store

La procureure générale de New York, Letitia James, co-dirige une coalition de 37 procureurs généraux des États dans un nouveau procès antitrust contre Google pour pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles. Le dernier effort est codirigé par les procureurs généraux de l’Utah, de la Caroline du Nord et du Tennessee.

La poursuite allègue que le Google Play Store a une emprise injuste sur la distribution d’applications sur Android et que Google décourage l’utilisation de magasins d’applications tiers. Il affirme également que Google met ses propres applications en avance sur la concurrence en leur donnant une place de choix sur les meilleurs téléphones Android en tant qu’applications préchargées.

James dit que Google limite le choix des consommateurs en coupant essentiellement les magasins d’applications concurrents. “Grâce à son comportement illégal, la société a veillé à ce que des centaines de millions d’utilisateurs d’Android se tournent vers Google, et uniquement Google, pour les millions d’applications qu’ils peuvent choisir de télécharger sur leurs téléphones et tablettes.”

Le procès s’attaque également aux frais du Play Store qui sont imposés aux développeurs. Google a annoncé qu’il rendait son propre système de facturation Play Store obligatoire pour les développeurs d’applications, nécessitant jusqu’à 30% de toutes les transactions dans l’application. La société a annoncé plus tard qu’elle ne prendrait que 15% par an pour le premier million, mais ce nombre passera à 30% par la suite. La nouvelle politique entre en vigueur en septembre.

La plainte allègue que Google profite de sa position et « lie illégalement l’utilisation du processeur de paiement de Google » à sa boutique de distribution d’applications. Cela affecterait potentiellement des applications comme Netflix qui utilisent leur propre facturation et pourrait potentiellement entraîner une augmentation des prix.

L’année dernière, Epic Games a également poursuivi Google pour les frais du Play Store après que des tensions se soient ensuivies avec Apple sur une affaire similaire.

Le nouveau procès n’est que le dernier contre Google, qui fait face à des litiges sur ses pratiques de recherche et ses annonces ainsi qu’à une réglementation antitrust accrue. L’affaire intervient également juste après qu’un juge a rejeté une récente action en justice qui a également été codirigée par James au sujet de l’acquisition par Google d’Instagram et de Facebook.