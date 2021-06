Google fait pression pour que vos applications préférées s’intègrent mieux sur tous les appareils

in

Google a annoncé le lancement mondial de son programme Play Media Experience, permettant aux développeurs de permettre une intégration plus poussée entre leurs applications et les services et plates-formes de Google.

Le programme donne aux développeurs la possibilité d’activer des expériences d’application sur tous les appareils, y compris Wear OS, les tablettes, les meilleurs téléviseurs Android, etc. Google se dit ” ravi d’aider les développeurs à faire évoluer leurs services au-delà du mobile et sur tous les facteurs de forme qui sont importants pour les utilisateurs “.

Selon Google, le programme permettra « des opportunités supplémentaires de découverte et d’engagement » via les médias suivants :

Vidéo: Permettra l’intégration avec Android TV, Google TV et Google Cast pour une “offre de programmation vidéo d’abord dans le salon” qui apportera des recommandations intelligentes similaires à celles que l’on peut trouver sur Chromecast avec Google TV. Cela rendra également possible la lecture sur plusieurs appareils.

l’audio: étendra les expériences d’écoute premium entre les appareils Cast, Android Auto et Wear OS pour une meilleure découverte de contenu.

Livres: Permettra une meilleure expérience de lecture sur les appareils à grand écran comme les tablettes et les meilleurs pliables. Il permettra également l’intégration avec Wear OS et Android Auto pour les livres audio, ainsi qu’avec le nouvel espace de divertissement de Google pour une meilleure découverte de contenu.

Les développeurs qui s’inscrivent au programme recevront également un coup de pouce de Google avec des frais de service de seulement 15 %. Un porte-parole de Google nous dit que cela est distinct des frais de service de développeur réduits qui se concentrent principalement sur les petits développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an. Ce programme s’adresse davantage aux grands développeurs pour aider à « offrir des expériences premium ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Avec le lancement probable de la nouvelle “plate-forme unifiée” Wear OS plus tard cette année, Google semble préparer le terrain pour une meilleure interopérabilité entre les appareils en faisant participer des développeurs tiers.

Le programme Play Media Experience est disponible dès aujourd’hui et les développeurs du monde entier peuvent visiter le site Web pour exprimer leur intérêt.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.