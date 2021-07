Google Fast Pair se rapproche d’une sortie officielle sur les Chromebooks

in

Annoncé en 2017, Google Fast Pair offre un moyen rapide et facile d’associer certains des meilleurs écouteurs sans fil aux meilleurs téléphones Android. Et grâce à un nouveau commit Chromium Gerrit (via 9to5Google), cette fonctionnalité pourrait être dans une future version de Chrome OS.

Selon le commit, Fast Pair arrivera d’abord via le menu chrome://flags, qui devra être activé une fois ajouté à Chrome OS. Voici la description de Google de ce que ce drapeau offrira :

Active le service Google Fast Pair qui utilise BLE pour découvrir les appareils Bluetooth à proximité pris en charge et affiche une notification pour un couplage rapide. À utiliser avec #bluetooth-advertisement-monitoring pour permettre la numérisation en arrière-plan.

Une fois activé, vous pouvez ouvrir l’étui de chargement pour vos écouteurs préférés, comme les Pixel Buds A-Series, et une invite apparaîtra sur votre Chromebook. Comme il n’est pas encore disponible via la version Chrome Canary, nous ne savons pas à quoi ressemblera l’invite sur Chrome OS. Mais si cela ressemble à ce qui est actuellement disponible sur les téléphones Android, le processus sera probablement tout aussi indolore.

Avant l’introduction de Fast Pair, le processus de couplage des écouteurs Bluetooth avec votre téléphone Android était une tâche fastidieuse. Vous devrez plonger dans l’application Paramètres, attendre que le casque apparaisse dans la liste des appareils Bluetooth, puis les sélectionner et attendre la fin du couplage. Aujourd’hui, le processus est beaucoup plus simple, car vous recevrez simplement une invite sur votre téléphone qui propose une solution d’association en un clic.

À ce stade, vous vous demandez peut-être quels écouteurs sont compatibles avec Fast Pair ? Malheureusement, il ne semble pas y avoir de liste complète des écouteurs compatibles disponibles. Cependant, nous savons qu’en dehors des Pixel Buds de Google, la fonctionnalité peut être trouvée avec les Sony WF-1000XM4, Bose QC 35 II, OnePlus Buds Z et autres. Google continue de travailler avec différents fabricants de casques pour apporter cette fonctionnalité à de plus en plus de casques, car Fast Pair devient une fonctionnalité attendue.

Cela peut ne pas sembler un gros problème pour certains, mais pour ceux qui ne sont pas fan de plonger dans les paramètres juste pour coupler des écouteurs, Fast Pair se débarrassera de ces maux de tête.

