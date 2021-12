Google ferait face à une enquête sur le traitement des employées noires

Google n’a pas eu les meilleures relations avec ses employées noires, et le dernier rapport montre que l’entreprise a encore du travail à faire.

Selon un rapport de ., le département californien de l’emploi équitable et du logement (DFEH) enquête sur Google à la suite de plusieurs plaintes pour mauvais traitements infligés par des travailleuses noires. Ces plaintes allèguent du harcèlement et de la discrimination au sein de l’entreprise.

Des sources ont déclaré à . que DFEH avait interrogé plusieurs femmes noires travaillant pour la société mère de Google, Alphabet. L’enquête impliquerait des employés qui n’ont pas déposé de plainte pour avoir un aperçu de leurs expériences avec l’entreprise et découvrir d’autres exemples.

Le DFEH n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Android Central, mais un porte-parole de Google a fait une déclaration, affirmant qu’il se concentrait sur l’établissement de ses relations avec les employés noirs.

Notre objectif est de garantir que chaque employé considère Google comme un lieu de travail inclusif et nous nous sommes concentrés sur la création d’une équité durable pour la communauté noire de Google. Par exemple, 2020 a été notre plus grande année d’embauche de googleurs noirs aux États-Unis, à la fois dans l’ensemble et dans des rôles techniques, et nous avons également investi dans nos programmes et pratiques de fidélisation pour aider les employés noirs à grandir et à prospérer chez Google. Nous continuerons à nous concentrer sur ce travail important et à enquêter de manière approfondie sur toutes les préoccupations, pour nous assurer que notre lieu de travail est représentatif et équitable.

Ce n’est un secret pour personne que Google a eu du mal à constituer et à maintenir sa main-d’œuvre noire, en particulier ses employées noires. Dans le rapport sur la diversité le plus récent de l’entreprise, Google met en évidence la croissance des nouvelles embauches noires et la représentation des femmes noires dans les postes de direction. Cependant, les taux de rétention des travailleuses noires restent parmi les plus bas de l’entreprise.

Cela a été confondu avec la querelle très publique de Google après le limogeage du chercheur en éthique de l’IA, Timnit Gebru, qui a contesté l’utilisation de l’IA par Google et ses effets sur les groupes minoritaires. Son départ a également mis en évidence le manque de diversité de Google et son traitement des employés noirs au sein de l’entreprise.

La vraie affaire

Test POCO M4 Pro 5G : Ce clone Redmi Note 11T est une véritable aubaine 5G

Le POCO M4 Pro est la version mondiale du Redmi Note 11, et il possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Vous obtenez un écran LCD dynamique de 90 Hz, un matériel interne fiable, une batterie massive avec une charge rapide de 33 W et une connectivité 5G. Envie de passer à la 5G avec un petit budget ? Cela peut être le meilleur choix.