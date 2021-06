Google Fi déploie son VPN intégré aux abonnés iPhone

in

Depuis quelques années, le MVNO de Google propose depuis longtemps un réseau privé virtuel intégré dans le cadre de son abonnement mensuel. Le VPN Google Fi est maintenant déployé pour les utilisateurs d’iPhone.

Google a annoncé cette extension à iOS en février lorsque le Fi VPN est sorti de la version bêta pour les utilisateurs d’Android. Il a été introduit pour la première fois en novembre 2018 avec une option de «réseau amélioré» qui permet la connexion sécurisée et passe automatiquement aux données mobiles en cas de mauvaise connexion Wi-Fi. Il s’est étendu au-delà des appareils Pixel un an plus tard à tous les téléphones Android.

Cette capacité protège votre adresse IP et garantit que les parties malveillantes ne peuvent pas voir ce que vous naviguez lorsque vous naviguez sur des réseaux non sécurisés. Il se déploie à partir d’aujourd’hui, mais nous ne l’avons pas encore rencontré. Google nous annonce que le Fi VPN sera largement disponible dans les semaines à venir.

Assurez-vous de mettre à jour vers la version 3.5 de l’application compagnon Fi sur l’App Store. Ensuite, vous l’activez en faisant défiler l’onglet principal « Compte » jusqu’à ce que vous atteigniez la section « Paramètres du téléphone ». Il y aura un menu “Confidentialité et sécurité” – renommé à partir de “Confidentialité” – où vous pourrez activer/désactiver la nouvelle option “Protégez votre activité en ligne”.

Des fenêtres contextuelles apparaîtront pour confirmer la fonctionnalité (Je l’ai compris > Autoriser), puis vous entrez votre mot de passe/empreinte digitale/ID de visage. « VPN » apparaîtra dans la barre d’état supérieure de l’iPhone lorsque vous serez connecté.

Le VPN Google Fi est disponible dans les pays suivants :

Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Îles Féroé, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Îles mineures éloignées des États-Unis et Vierges îles

Ce VPN intégré, ainsi que le blocage du spam, est disponible sur les trois forfaits Google Fi (Flexible, Simply Unlimited et Unlimited Plus). Il devait initialement arriver ce printemps.

