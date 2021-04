Google Fi lance un nouveau plan Simplement illimité

Google vient d’introduire un nouveau forfait illimité moins cher pour le service sans fil Google Fi MVNO. Simplement illimité existe désormais en tant que variante moins chère du plan illimité précédent, maintenant connu sous le nom d’Unlimited Plus (anciennement simplement «illimité»). Avec trois forfaits différents au total maintenant, le Fi devient peu à peu plus comme un transporteur traditionnel.

Lorsque Google a lancé son opérateur MVNO connu sous le nom de Fi, il disposait d’un plan non conventionnel désormais connu sous le nom de Flexible. Il vous a permis de payer votre service sans fil à la carte, en n’achetant que ce dont vous avez besoin.

En 2019, Google Fi a ajouté un nouveau plan à la gamme, appelé Illimité. Avec le plan illimité, vous avez payé des frais fixes de 70 $ pour votre service, ce qui vous évite de surveiller la quantité de données que vous consommez. Maintenant, Google déploie un deuxième plan illimité appelé Simply Unlimited. Pendant ce temps, le plan illimité précédent est maintenant devenu illimité Plus.

Cela apporte trois options de plan totalement distinctes à Fi: Simply Unlimited, Unlimited Plus et le Flexible original. Avec trois plans différents, Google Fi semble s’éloigner davantage de ses intentions initiales de devenir un MVNO assez traditionnel.

Plans Google Fi: quel est le problème maintenant?

À partir d’aujourd’hui, voici les plans Fi et les informations essentielles dont vous avez besoin sur chacun d’eux:

Souple: C’est le plan original «à la carte». Vous ne payez que ce que vous utilisez.Simplement illimité: Ce plan vous offre un service illimité de données, de voix et de texte aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il en coûte 60 $ chaque mois avant les taxes et frais habituels.Illimité Plus: Le plan Google Fi le plus premium, comme son nom l’indique, est le plan Simply Unlimited avec quelques extras. Il coûte 70 $ par mois et comprend le partage de connexion par point d’accès, les appels internationaux et les données en plus des services illimités de données, de texte et de voix.

Quel que soit le plan que vous choisissez, vous serez toujours confronté à une limitation si vous dépassez 22 Go de données au cours d’une période d’un mois. Vous pouvez également obtenir des réductions si vous ajoutez plus de lignes à votre compte.

