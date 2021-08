Google Fi propose le Samsung Galaxy Z Flip 3 avec une bonne offre de précommande

in

Mercredi, Samsung a finalement dévoilé le Galaxy Z Flip 3 avec un puissant chipset Snapdragon 888 et un prix inférieur, ce qui en fait un digne concurrent des meilleurs téléphones pliables. Bien qu’il existe de nombreux endroits où vous pouvez accrocher le téléphone pour moins cher, Google Fi propose l’une des meilleures offres pour l’appareil.

Si vous êtes déjà abonné à Google Fi ou envisagez de changer, vous pouvez obtenir une remise de 400 $ sur votre facture mensuelle si vous précommandez le Galaxy Z Flip 3 (via 9to5Google). Pour profiter de l’offre, il vous suffit de précommander le téléphone dans la boutique Fi et de l’activer sur votre forfait dans les 30 jours suivant la confirmation de l’expédition. Le crédit, cependant, ne s’appliquera pas aux lignes de données uniquement et n’est pas transférable.

Pour les nouveaux clients Fi, vous devrez transférer votre numéro vers un compte Fi qualifié de votre fournisseur actuel dans les 30 jours. Vous devez également n’avoir jamais souscrit à un service Fi au cours des 180 derniers jours avant de postuler à la promotion. Les clients existants peuvent également participer à l’offre s’ils disposent d’un service Fi actif au moins au cours des 180 derniers jours.

Le crédit de 400 $ s’ajoute au crédit de 150 $ que vous obtiendrez de Samsung si vous précommandez ou achetez un appareil avant le 26 août via sa place de marché en ligne ou l’application Shop Samsung. Vous devez également vous inscrire dans l’application entre le 25 août et le 26 septembre, le crédit n’étant valable que jusqu’au 9 novembre. La remise se cumule si vous échangez un téléphone éligible, vous permettant d’économiser jusqu’à 500 $.

Il est à noter que le crédit Fi ne s’applique qu’à votre facture mensuelle, pas au coût d’achat du téléphone. Le Galaxy Z Flip 3 est le premier téléphone pliable à être disponible sur Fi, et avec son prix de 1000 $, l’appareil a certainement une chance de se généraliser conformément à l’objectif de Samsung.

Un nouveau chapitre pour les pliables

Samsung Galaxy Z Flip 3

Les pliables deviennent grand public

Le nouveau Galaxy Z Flip 3 marque un nouveau chapitre pour les téléphones pliables, avec des spécifications améliorées, notamment un SoC Snapdragon 888, de meilleurs écrans, la prise en charge du S Pen, la résistance à l’eau et un design plus élégant pour un prix inférieur.