Google Fi rend vos appels plus sûrs grâce au cryptage de bout en bout sur Android

Google a annoncé que son service Google Fi permet une protection améliorée des appels avec un cryptage de bout en bout sur les meilleurs téléphones Android.

Dans l’article de blog de jeudi, Google indique que la fonctionnalité fonctionnera entre les smartphones de son réseau et inclura des signaux audio et visuels afin que les utilisateurs sachent immédiatement que leurs appels sont cryptés de bout en bout. Cela signifie que personne ne devrait pouvoir écouter vos appels et que vos conversations privées peuvent rester ainsi.

Lorsqu’ils appellent un autre client Fi à l’aide de l’application Téléphone de Google, les utilisateurs entendront une sonnerie unique pour indiquer que l’appel est crypté. Il y aura également un symbole de verrouillage sur l’écran d’appel pour indiquer visuellement que votre appel est protégé. De même, la personne à l’autre bout verra la même icône.

Google fournit déjà un cryptage de bout en bout pour son application Messages, et récemment, les sauvegardes WhatsApp sur Google Drive ont également acquis un niveau de protection supplémentaire. Google Fi propose également un service VPN gratuit pour les clients et d’autres avantages en matière de sécurité.

Cependant, la fonctionnalité ne fonctionnera que pour les appels entre clients Google Fi, ce qui signifie que les appels vers d’autres opérateurs ne bénéficieront pas du même niveau de protection.

Google dit que la fonctionnalité arrivera sur les appareils Android sur son réseau Fi « dans les semaines à venir ». La prise en charge des appareils iOS n’a pas été mentionnée.

