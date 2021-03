Google Fi vs T-Mobile: quel est le meilleur en 2021?

Illimité pour tous

T Mobile

Le choix t’appartient

Google Fi

Les trois plans de base de T-Mobile (Essentials, Magenta et Magenta MAX) sont entièrement illimités en ce qui concerne les données, les SMS, la conversation et le point d’accès mobile. En plus des remises multilignes, vous bénéficiez également d’au moins 50 Go de données premium et de divers avantages internationaux et avantages supplémentaires. Ce plan a une valeur fantastique pour la plupart des utilisateurs de smartphones tant qu’ils vivent dans une zone couverte par T-Mobile.

À partir de 60 $ / mois chez T-Mobile

Avantages

Accès 5G avec tous les forfaits Au moins 50 Go de données premium Service gratuit de troisième ligne au Mexique et au Canada Point d’accès mobile illimité

Les inconvénients

Les forfaits sont chers en streaming SD sur la plupart des forfaits Appels internationaux non inclus (en dehors du Mexique et du Canada) Tous les forfaits n’offrent pas de données internationales

Avec un accès à trois réseaux américains, Google Fi vous offre une forte couverture et le choix entre deux forfaits: flexible ou illimité. Avec son forfait flexible, les choses restent simples et vous paierez pour ce que vous utilisez, tandis que le forfait illimité est livré avec des données illimitées. Si vous êtes un voyageur du monde, c’est l’un des meilleurs plans que vous puissiez obtenir pour rester connecté à l’étranger et ne pas vous soucier des frais supplémentaires.

À partir de 20 $ / mois sur Google Fi

Avantages

Choix de forfaits flexibles ou illimités Grand réseau combiné Données, appels et SMS internationaux gratuits avec forfait illimité Protection des factures Utilise les réseaux Wi-Fi ouverts via l’assistant Wi-Fi

Les inconvénients

Le forfait illimité est ralenti après que le hotspot de 22 Go utilise l’allocation de données Besoin de téléphones «Designed by Fi» pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de streaming SD Les taxes et les frais ne sont pas inclus

T-Mobile et Google Fi vous offriront une excellente couverture, un service international et un accès 5G. Mais pour la plupart des utilisateurs de smartphones, les plans de données illimités de T-Mobile auront plus d’attrait. Chaque plan comprend plusieurs avantages et une offre «troisième ligne gratuite» qui réduira considérablement votre facture mensuelle tout en vous permettant de consommer des tonnes de données. Google Fi a également une couverture exceptionnelle grâce à sa capacité à basculer entre les tours Sprint, T-Mobile et US Cellular. Contrairement à T-Mobile, vous pouvez opter pour un plan qui vous permet de payer pour ce que vous utilisez ou simplement opter pour son option illimitée.

Google Fi vs T-Mobile: Unlimited a ses limites

Source: Android Central

Il peut être intimidant de voir le mot «illimité» utilisé si souvent pour décrire les forfaits de téléphonie cellulaire, pour être suivi d’un paragraphe décrivant les limites. Mais illimité fait simplement référence à la quantité de données que vous pourriez potentiellement utiliser mesurée en gigaoctets par mois. Ce nombre plutôt brut masque les facteurs qui causent vraiment le stress du réseau, tels que les longs flux HD et les téléchargements énormes pendant les heures de pointe.

Les heures de pointe sont, malheureusement, et sans surprise, lorsque la plupart des gens veulent utiliser des données. Si vous avez un forfait avec T-Mobile, vos données ne seront dépriorisées qu’après 50 Go d’utilisation pendant ces périodes de pointe (ou selon le plan sur lequel vous êtes, vous ne verrez peut-être jamais vos vitesses ralentir). Avec les plans de Google Fi, vous verrez des vitesses lentes à 256 Kbps après 15 Go d’utilisation de données (plan Fi Flexible) ou après 22 Go d’utilisation de données (plan Fi Unlimited). Voici comment ces transporteurs se comparent.

T-Mobile Essentials T-Mobile Magenta T-Mobile Magenta MAX Google Fi Flexible Google Fi Unlimited Data Networks T-Mobile T-Mobile T-Mobile T-Mobile, Sprint, US Cellular T-Mobile, Sprint, US Cellular 5G connection Oui Oui Oui Avec conçu pour un téléphone compatible Fi 5G ou un appareil compatible T-Mobile 5G Avec conçu pour un téléphone compatible Fi 5G ou un appareil compatible T-Mobile 5G Données illimitées (données premium 50 Go) Illimité (données premium 100 Go) Données premium illimité 10 $ par Go Illimité ( Ralenti à 22 Go) Point d’accès mobile Illimité à des vitesses 3G Haut débit de 5 Go (illimité à des vitesses 3G) Haute vitesse de 40 Go (illimité à des vitesses 3G) 10 $ par Go Illimité (ralenti à 22 Go) Parler et envoyer des SMS Illimité Illimité Illimité Illimité SMS international Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Données internationales illimitées Mexique et Canada (128 Kbps) Illimité dans plus de 210 pays (128 Kbps)

Mexique et Canada 5 Go de données 4G LTE puis 2G illimité Illimité dans plus de 210 pays (256 Kbps)

Mexique et Canada 5 Go de données 4G LTE puis 2 Go illimités 10 $ par Go dans plus de 200 pays Illimité dans plus de 200 pays Appels internationaux Supplément Supplément Supplément 1 ¢ par minute Gratuit dans plus de 50 pays Qualité vidéo SD SD HD Aucune limite SD Avantages supplémentaires Aucun Netflix on Us (1 écran SD pour 2 + lignes) Netflix on Us (1 écran SD pour 1 ligne ou 2 écrans HD pour 2 + lignes) Aucun 100 Go de stockage Google One Coût de base (1 ligne) 60 $ par mois 70 $ par mois 85 $ par mois 20 $ par mois 70 $ par mois

Vous pouvez faire beaucoup pour réduire votre utilisation des données afin de maintenir la tarification flexible de Google Fi compétitive, comme garantir que vos applications ne se mettent à jour que sur le Wi-Fi ou que des sauvegardes automatiques attendent votre retour à la maison. Cela peut également améliorer la durée de vie de la batterie, ce n’est donc pas un tel sacrifice. De plus, la plupart des services de streaming de musique et de vidéo offrent des options de téléchargement afin que vous puissiez télécharger une fois et conserver le contenu multimédia sur votre téléphone pour l’avenir. Si vous avez un téléphone conçu pour le Wi-Fi, Google Fi vous basculera automatiquement vers des réseaux Wi-Fi gratuits et ouverts lorsqu’il est disponible pour enregistrer des données, à l’aide de la protection VPN.

Néanmoins, si vous constatez que vous utilisez fréquemment plus de 10 Go de données et que vous ajoutez 10 $ ici et 10 $ là-bas, vous pouvez mettre à niveau votre plan en illimité via l’application Google Fi. Avec ce plan, vous obtiendrez des données illimitées et des données de point d’accès mobile qui ne ralentiront qu’après 22 Go d’utilisation. Vous pourrez même utiliser ces mêmes données à l’étranger. Mais si vous avez vraiment besoin de plus de données et que vous ne voulez jamais être ralenti, l’un des plans de T-Mobile pourrait vous convenir mieux. Si vous optez pour le dernier plan Magenta MAX, vos vitesses ne seront littéralement jamais ralenties. Cependant, vos vitesses de données à l’étranger seront plus lentes (256 Kbps) que ce que vous obtiendriez avec Google Fi, cela dépend donc de ce que vous êtes prêt à abandonner.

Google Fi vs T-Mobile: comment ça s’additionne?

Avec T-Mobile, vous connaissez votre facture en début de mois car vous n’aurez pas besoin de beaucoup comme service complémentaire, et les taxes et frais sont déjà inclus. Les voyages internationaux peuvent entraîner des frais supplémentaires. Néanmoins, avec des SMS internationaux illimités, un service au Canada et au Mexique et des données à vitesse 2G dans plus de 210 pays (avec les forfaits Magenta et Magenta MAX), vous aurez suffisamment de vitesse pour rester connecté. Les appels sont activés pour 0,25 USD par minute dans la plupart des pays, mais les vitesses de données devraient permettre le chat vocal sur des applications telles que Google Hangouts ou Facebook Messenger, qui n’utilisent pas de minutes.

En ce qui concerne les données du forfait flexible de Google Fi, vous bénéficierez d’une protection de la facture, ce qui signifie que vous ne serez pas facturé par gigaoctet une fois que vous aurez atteint 60 USD de données ou 6 Go. Lorsqu’elle est combinée à des frais de service de 20 USD, la facture mensuelle de l’utilisateur avide de données ne doit pas dépasser 80 USD. Bien que cela puisse sembler une bonne affaire pour quiconque aime consommer beaucoup de données puisque le coût maximum est compétitif par rapport aux autres forfaits illimités et sans restriction, il y a un hic. Google Fi ralentira votre connexion une fois que vous aurez atteint 15 Go d’utilisation de données et ralentira votre vitesse de données à 256 Kbps, ce qui vous donnera l’impression de remonter dans le temps; ce ne sera tout simplement pas assez rapide pour un streaming sans tampon.

Si vous avez besoin de plus de quelques concerts chaque mois, le plan illimité de Google Fi offre une meilleure valeur, même si vous devrez abandonner la diffusion vidéo HD. Pourtant, avec un accélérateur de 22 Go, les gros utilisateurs de données seront plus à l’aise avec T-Mobile. Et si vous recherchez plus d’une ligne, T-Mobile est une meilleure offre. Pour trois lignes sur Magenta MAX, vous paierez 141 $ au total par mois, et pour quatre lignes, 172 $. Pour trois lignes avec Google Fi, vous paierez 150 $ par mois, et pour quatre, vous paierez 180 $.

Google Fi vs T-Mobile: qu’en est-il de la couverture?

Source: Samuel Contreras / Android Central

La couverture de T-Mobile a augmenté d’une tonne ces dernières années avec un énorme accent sur la 5G. Son réseau LTE a également eu de belles mises à niveau de couverture, telles que la prise en charge de la bande 71 et des mises à niveau générales de la connexion sous-jacente. Si vous n’avez pas vérifié votre couverture T-Mobile, vous constaterez peut-être qu’elle s’est améliorée. Mais la couverture de Google Fi devrait également être impressionnante puisque votre téléphone basculera automatiquement entre les tours T-Mobile, Sprint et US Cellular pour la meilleure couverture possible, et Google Fi s’appuie également sur le Wi-Fi chaque fois que possible via son assistant Wi-Fi. «

Avant de vous enthousiasmer pour la couverture de Google Fi, il est important de noter qu’il existe deux niveaux de téléphones pris en charge. Le niveau préféré des téléphones est Conçu pour le Fi, ce qui indique que le téléphone sera compatible avec la commutation réseau de Google Fi. Récemment, les téléphones Designed for Fi ont également eu accès à la 5G tant qu’ils prennent en charge les bandes 5G de T-Mobile (n41 et n71 pour les sous-6). Bien que de nombreux téléphones prennent en charge ces bandes, les seuls téléphones 5G prenant en charge la commutation réseau sont le Pixel 4a 5G, le Pixel 5, la série Samsung S20 déverrouillée, la série Note 20 et A71 5G.

Le deuxième niveau de téléphones est compatible avec le Fi. Cela inclut tous les téléphones déverrouillés qui fonctionnent avec le réseau T-Mobile et inclut la prise en charge de la 5G sur le réseau T-Mobile. Cependant, les téléphones compatibles avec Fi ne pourront pas profiter de la commutation réseau de Fi. Pourtant, presque tous les téléphones 5G déverrouillés fonctionneront avec le réseau de T-Mobile, de sorte que la plupart des gens auront une couverture plus que suffisante avec des vitesses solides.

Google Fi vs T-Mobile: que faire si vous voulez juste une connexion fiable?

Pour certaines personnes, avoir une bonne connexion vaut bien plus que le coût du service. Si tel est le cas, Google Fi sera probablement le meilleur candidat pour vous grâce à son grand réseau disponible à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis.Avec le choix entre un plan flexible et illimité, Google Fi est un bon choix pour à peu près tout le monde. Cependant, Google Fi a tendance à être l’option la plus coûteuse, en particulier lorsqu’il s’agit de plusieurs lignes.

Pour la plupart, un plan T-Mobile est l’option la plus avantageuse dans l’ensemble et offre une couverture abondante et des économies importantes si vous vous inscrivez pour plus d’une ligne. Bien que son réseau complet ne soit pas aussi grand que celui de Google Fi, il n’est pas loin et vous pourrez toujours utiliser des données à l’étranger avec ses deux principaux plans de base, mais à des vitesses plus lentes. Le hotspot illimité de T-Mobile est un autre excellent bonus si vous souhaitez garder vos appareils connectés en déplacement et ne pas craindre de manquer de données ou d’être ralenti.

Magenta illimité

T-Mobile Magenta

Conçu pour la plupart des gens

Les forfaits Magenta de T-Mobile font des dépassements une chose du passé et offrent les vitesses et la qualité nécessaires pour tirer le meilleur parti d’un smartphone en 2021, y compris la 5G et les données illimitées des points d’accès mobiles. Vous obtiendrez même des données internationales à utiliser lors de vos voyages à l’étranger et des avantages amusants tels que Netflix inclus dans votre plan.

Plus qu’un projet

Google Fi

Couverture dans le monde entier

Google Fi fait bouger les choses lorsque vous voyagez à un prix raisonnable, vous donnant accès aux données internationales, aux SMS et aux appels. Avec le bon téléphone, vous disposez également de trois réseaux aux États-Unis pour rester connecté à tout moment, et vous pouvez soit choisir de payer pour les données que vous utilisez, soit opter pour un accès illimité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide des acheteurs

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de Verizon

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau le plus apprécié des États-Unis, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Bien qu’il s’agisse sans doute du meilleur téléphone sur Verizon à l’heure actuelle, il existe de nombreuses autres options intéressantes.

Wi-Fi partout

Quels MVNO sont les meilleurs pour les données hotspot?

Les MVNO offrent plus de données que jamais et beaucoup d’entre eux vous permettent de les partager avec vos autres appareils Wi-Fi. Si vous avez besoin d’un plan de secours pour le Wi-Fi ou si vous passez simplement beaucoup de temps loin des points d’accès publics, vous pouvez vous connecter avec un opérateur prépayé.